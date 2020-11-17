Глава Адыгеи участвовал в заседании министерства сельского хозяйства РФ

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в режиме видеоконференции провел с регионами заседание Оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке. От Адыгеи в нем принял участие глава республики Мурат Кумпилов.

Также на заседании присутствовали премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, министр сельского хозяйства Анзаур Куанов, министр экономического развития и торговли Заур Шеуджен, руководитель администрации главы и Кабинета министров РА Владимир Свеженец.

Были рассмотрены вопросы реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", а также обсуждены ситуация на продовольственном рынке и ход проведения сезонных полевых работ.

Открывая совещание, Дмитрий Патрушев подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны и контроля за ценами на социально значимые продукты питания.

- Существующие объемы производства и запасы позволяют полностью обеспечивать население нашей страны основными продуктами питания. Отмечу, что во многом это обусловлено эффективностью предпринятых мер, в том числе по организации постоянного мониторинга ситуации и проведению комплекса профилактических мероприятий в организациях агропромышленного комплекса. Благодаря такому подходу удалось избежать сбоев в производственно-сбытовой цепи, сохранить набранные темпы роста производства сельхозпродукции и продовольствия, - сказал Дмитрий Патрушев. - Несмотря на общую стабильность внутреннего рынка, коллеги, данные вопросы должны оставаться на вашем постоянном контроле.

Было отмечено, что дефицита товаров нет. При этом перед главами регионов поставлена задача на постоянном контроле держать индекс потребительских цен, формировать достаточные запасы продовольствия, наращивать объемы экспорта.

В ходе совещания также выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая провела детальный анализ сложившейся ситуации в ценообразовании на продукты питания в стране. Были даны рекомендации по использованию различных механизмов сдерживания цен продовольственной группы товаров. Указано на необходимость системной работы по поддержке местных сельхозтоваропроизводителей. Отдельно рассмотрена ситуация в птицеводстве, развитии КРС и других направлениях сельхозотрасли.

Далее были обсуждены вопросы реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Министр сельского хозяйства РФ акцентировал внимание представителей регионов на важности своевременного завершения мероприятий и эффективного освоения всех предусмотренных в рамках программы средств. В числе лидеров была названа Адыгея, где в настоящее время освоение средств составляет около 77 процентов, или 650 миллионов рублей.

В связи с этим главе Адыгеи первому было предоставлено слово для выступления с докладом о реализации в республике госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", о прогнозе достижения плановых результатов.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что первый год реализации госпрограммы уже доказывает ее реальную эффективность. Она позволяет одновременно решать целый ряд вопросов, которые касаются улучшения состояния объектов социальной инфраструктуры; газификации; доступности медицинских и образовательных услуг; обеспечения жильем специалистов АПК и социальной сферы; строительства и ремонта дорог.

- Главные цели госпрограммы полностью отвечают запросам республики. Для нас важно, чтобы люди оставались жить и работать в сельской местности; чтобы уровень жизни сельского населения был максимально приближен к городскому, в том числе по доходам и доступности социальных благ, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что в целом программа активно поддерживается сельчанами, и поблагодарил руководство министерства сельского хозяйства Российской Федерации за постоянное внимание и поддержку в реализации госпрограммы. Особенно она актуальна для Адыгеи, где больше половины населения - жители сельской местности.

Сейчас по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в плановом режиме реализуется 67 проектов. Карантинные ограничения не повлияли на сроки реализации большинства из них. Уже построено 71,4 километра газопроводных сетей; 4 километра электрических сетей; будет проложено почти 13 километров сетей водопровода; построен один физкультурно-оздоровительный мини-парк; строятся два дома культуры, один ФАП; отремонтированы три детских сада, один ФАП; два сельских дома культуры, идет ремонт еще трех домов культуры. Приобретено восемь автобусов для сельских школ, 16 единиц автотранспорта для обслуживания ФАПов; оборудование для сельской школы. Также будет благоустроено 12 общественных сельских территорий; 11 семей улучшат свои жилищные условия.

- Люди видят перемены, охотнее обращаются за господдержкой. Со своей стороны мы продолжим создавать условия, чтобы они видели для себя как можно больше перспектив для жизни и работы в сельской местности, - добавил Мурат Кумпилов.

Далее были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в условиях пандемии коронавируса, своевременного доведения господдержки до конечных получателей, ведения сезонных полевых работ. Как отметил Дмитрий Патрушев, уборочная кампания 2020 года практически завершена. Озимый сев проведен на площади более 19 миллионов гектаров. В текущем году планируется получить один из крупнейших урожаев зерновых за современную историю, по многим культурам объемы ожидаются на уровне прошлого года или выше.

В завершение Дмитрий Патрушев сообщил об основных задачах на предстоящий период с учетом рисков и вызовов текущего года. Министр сельского хозяйства РФ подчеркнул значимость исполнения всех стартовых обязательств ведомственных программ и проектов, их своевременного выполнения и достижения максимального эффекта от проводимых мероприятий.