В Астраханской области, в Лиманском районе, будет создана особая портовая зона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Новый объект объединят с уже существующей особой экономической зоной промышленно-производственного типа "Лотос". В результате слияния появится Каспийский кластер, который станет логистическим центром для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего Северную и Западную Европу с Индией и Ираном.

Резидентам Каспийского кластера будут доступны таможенные и налоговые льготы, в том числе преференции свободной таможенной зоны. Для создания необходимой инфраструктуры в 2021 и в 2022 году из федерального бюджета направят более 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь, средства пойдут на модернизацию причалов порта Оля. На втором этапе построят морской контейнерный терминал.

Отметим, пять крупных компаний заявили о намерении стать якорными резидентами особой портовой экономической зоны. Они готовы инвестировать в инфраструктуру морского порта Оля 17,26 миллиарда, в строительство контейнерного терминала - 16 миллиардов. Предполагается, что создание Каспийского кластера повысит конкурентоспособность российских портов и привлечет грузовые потоки из соседних стран.

- Портовая особая экономическая зона имеет для региона важное стратегическое значение, она позволит создать современную портовую инфраструктуру, новые перерабатывающие предприятия и повысить инвестиционную привлекательность, - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Таможенный брокер и владелица логистической компании Ирина Заседатель отметила, что успех работы логистического кластера на Каспии в комплексном решении транспортных проблем.

- Следует учитывать все логистические звенья. Финансировать по отдельности каждое из них, не имея единой программы, бессмысленно. Тем более что мы говорим о совокупности разных типов перевозки, а также разных грузов. Наличие порта, пусть и большой мощности, само по себе недостаточно. Нельзя содержимое вагонов выгрузить на землю. Необходима инфраструктура и для железнодорожных, и для морских, и для автомобильных перевозок, - уверена Ирина Заседатель.

Отметим, что за девять месяцев грузооборот морских портов Каспийского бассейна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3 процента и составил 6,2 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов составила 2,7 миллиона тонн (плюс 25,3 процента), наливных грузов - 3,5 миллиона тонн (плюс 2,7 процента). Перевалка грузов в порту Махачкалы выросла до 3,8 миллиона тонн (плюс 11,8 процента), в Астрахани - до 1,8 миллиона тонн (плюс 8,5 процента).