Новости

Названы самые суеверные города России 09:28
Разлив мазута под Владимиром локализован 09:25
В Челябинской области полиция перекрыла канал незаконной миграции 09:20
В Подольске попытались сбыть 98 поддельных купюр 09:17
Врач-диетолог назвала неожиданные причины набора лишнего веса 09:00
Миссия ракеты-носителя Vega провалилась 08:04
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 07:37
Сенат США принял закон о борьбе с допингом 07:20
При взрыве автоцистерны на трассе в Мексике погибли 14 человек 06:58
Китайский зонд по исследованию Марса преодолел 300 млн километров 06:34
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах 05:56
Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру 05:35
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 05:20
Еще 4 страны присоединились к Латиноамериканскому космическому агентству 04:55
Власти Джорджии обнаружили более 2,5 тысяч неучтенных голосов избирателей 04:52
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ 04:18
В Перу депутат-центрист объявлен третьим президентом за неделю 04:03
Россиянам рассказали о способах снизить риск заражения коронавирусом 03:46
Губернатор ЕАО вылечился от коронавируса 03:45
Роспотребнадзор: Свыше 60 миллионов россиян сделали прививку от гриппа 03:43
Трамп намерен отдать приказ о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана 03:22
Обрушившийся на Центральную Америку ураган "Йота" усилился 03:12
Аскольда Запашного госпитализировали 03:05
Reuters: 18 ноября в США могут разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX 02:39
Власти Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят 02:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 09:16

Ольгины якоря

В Астраханской области создадут особую портовую зону и Каспийский кластер
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 258(8312)
В Астраханской области, в Лиманском районе, будет создана особая портовая зона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Новый объект объединят с уже существующей особой экономической зоной промышленно-производственного типа "Лотос". В результате слияния появится Каспийский кластер, который станет логистическим центром для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего Северную и Западную Европу с Индией и Ираном.

Резидентам Каспийского кластера будут доступны таможенные и налоговые льготы, в том числе преференции свободной таможенной зоны. Для создания необходимой инфраструктуры в 2021 и в 2022 году из федерального бюджета направят более 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь, средства пойдут на модернизацию причалов порта Оля. На втором этапе построят морской контейнерный терминал.
Поезда-шаттлы свяжут терминалы аэропорта Шереметьево

Отметим, пять крупных компаний заявили о намерении стать якорными резидентами особой портовой экономической зоны. Они готовы инвестировать в инфраструктуру морского порта Оля 17,26 миллиарда, в строительство контейнерного терминала - 16 миллиардов. Предполагается, что создание Каспийского кластера повысит конкурентоспособность российских портов и привлечет грузовые потоки из соседних стран.

- Портовая особая экономическая зона имеет для региона важное стратегическое значение, она позволит создать современную портовую инфраструктуру, новые перерабатывающие предприятия и повысить инвестиционную привлекательность, - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Таможенный брокер и владелица логистической компании Ирина Заседатель отметила, что успех работы логистического кластера на Каспии в комплексном решении транспортных проблем.

- Следует учитывать все логистические звенья. Финансировать по отдельности каждое из них, не имея единой программы, бессмысленно. Тем более что мы говорим о совокупности разных типов перевозки, а также разных грузов. Наличие порта, пусть и большой мощности, само по себе недостаточно. Нельзя содержимое вагонов выгрузить на землю. Необходима инфраструктура и для железнодорожных, и для морских, и для автомобильных перевозок, - уверена Ирина Заседатель.

Отметим, что за девять месяцев грузооборот морских портов Каспийского бассейна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3 процента и составил 6,2 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов составила 2,7 миллиона тонн (плюс 25,3 процента), наливных грузов - 3,5 миллиона тонн (плюс 2,7 процента). Перевалка грузов в порту Махачкалы выросла до 3,8 миллиона тонн (плюс 11,8 процента), в Астрахани - до 1,8 миллиона тонн (плюс 8,5 процента).

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное