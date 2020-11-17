Каждая десятая пачка сигарет в Крыму оказалась нелегальной

Из продающихся в Крыму сигарет 8,9 процента - нелегальные: это или подделка, или незаконно ввезенные в Россию товары. Об этом говорят данные исследования табачного рынка региона, проведенного аналитическим агентством Business Analytica. Наибольшая доля всех нелегальных сигарет приходится на белорусскую продукцию - более 31 процента в общем объеме выявленного контрафакта. По сравнению с 2019 годом доля сигарет из Белоруссии в регионе выросла практически в два раза.

Незаконной торговлей табачной продукцией считаются поставки, дистрибуция и продажа контрабандных или поддельных табачных изделий или таких сигарет, за которые в стране потребления не были уплачены необходимые по закону налоги и пошлины. И это серьезная угроза как для бюджета, так и для легального рынка России. Поэтому акцизный режим в России ужесточается каждый год. Тем не менее упразднение таможенных границ между странами ЕАЭС и существенная разница в уровне цен в государствах союза стимулирует большой приток в Россию сигарет из Белоруссии и Казахстана. Например, на полуострове каждая третья нелегально ввезенная сигарета - родом из Белоруссии.

На подделки разных брендов приходится около 30 процентов выявленной нелегальной продукции, это существенно выше, чем в целом по стране (9,5 процента). Доля сигарет российского производства с подозрительной акцизной маркой - немногим более 23 процентов от всех нелегальных пачек. Доля контрабандных сигарет (ввезенных из-за пределов России и ЕАЭС) сократилась по сравнению с 2019 годом с 18 до 9 процентов, что во многом связано с ограничениями, введенными в 2020 году из-за коронавируса.

Список наиболее заметных контрабандных марок радикально меняется из года в год, что говорит об отсутствии постоянных и налаженных каналов ввоза нелегального импорта в Крым. В целом же доля нелегальной продукции в регионе практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и осталась на довольно высоком уровне.

Структура нелегального рынка сигарет в Крыму, %. Фото: Инфографика "РГ"/ Business Analitica/ Ирина Теплова

Больше всего нелегального табака продается в Севастополе и на курортах южного берега Крыма: 47 процентов нелегальных пачек. Одна из возможных причин - повышенный спрос на дешевые местные сигареты со стороны туристов.

Зачастую курильщики осознанно делают выбор в пользу нелегальной продукции из-за ее доступности: цена контрабандной или поддельной пачки в два-три раза ниже легальной. Ситуация, когда потребитель случайно покупает контрафакт, - это скорее исключение. О том, насколько такая продукция популярна, можно судить по недавнему опросу ВЦИОМ. Согласно его результатам, каждый четвертый российский курильщик целенаправленно покупал нелегальные сигареты. А главными причинами распространения такой продукции опрошенные назвали высокие акцизы.

Комментарий

Максим Королев, главный редактор отраслевого информационного агентства "Русский табак":

- Уровень нелегальной торговли сигаретами в Крыму остается достаточно высоким, хотя и значительно уступает самым проблемным регионам. Например, в Ростове около 50 процентов всех сигарет продаются нелегально, в Дагестане и Брянской области порядка 40 процентов. Но эти регионы ближе к основным источникам нелегальных сигарет, которыми остаются страны ЕАЭС (более 55 процентов всей продающейся в РФ нелегальной табачной продукции).

В Крыму же из-за санкций сложилась особенная ситуация с логистикой нелегальных поставок: отечественные нелегалы вытесняют зарубежных, которые обычно занимают большую долю рынка. Но доставка продукции на полуостров ограничена, ввезти сюда контрафакт сложнее. Поэтому преимущество получают местные недобросовестные производители, которым проще наладить производство и дистрибуцию на полуострове. Отсюда широкое распространение подпольно изготовленных подделок известных марок, а также российских сигарет с поддельными акцизными марками. Это способ ухода от налогов. Мелкие производители выпускают отдельные партии сигарет нелегально, наклеивают на них поддельные марки и продают по цене ниже рыночной, избегая уплаты налогов в бюджет.

За год в Крыму в два раза снизилась доля контрабанды сигарет из других стран, помимо ЕАЭС. Причина - временное закрытие границ из-за пандемии. В то же время доля белорусской продукции выросла, что говорит не только о ее большой востребованности из-за самой низкой цены, но и о налаженных каналах поставки. В то время как сигареты из Белоруссии в нашей стране официально не продаются, их можно с легкостью найти почти в любом регионе, даже самом удаленном.