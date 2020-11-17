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17.11.2020 09:17

Город возьмут в кольцо

Северный обход Ростова прошел госэкспертизу
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 258(8312)
Измененная проектно-сметная документация на строительство северного обхода Ростована-Дону получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Почему важнейший для области инфраструктурный проект был приостановлен и на каком этапе он находится сейчас?
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Новая дорога протяженностью 35 километров должна соединить федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 Ростов-наДону - Таганрог в обход села Чалтырь. Напомним, что строительство северного обхода вокруг донского мегаполиса началось в 2010 году. За два года был построен участок трассы, соединивший поселок Щепкин с дорогой Ростов-на-Дону - Новошахтинск. С 2013-го по 2015-й реконструирован участок от федеральной трассы М-4 "Дон" (1044-й км) до поселка Щепкин. Однако строительство III очереди обхода протяженностью около 12,8 километра было приостановлено.

- Возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с переустройством коммуникаций. На сегодняшний день это, к сожалению, типичная проблема крупных линейных объектов, - пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"
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Как оказалось, прокладке новой дороги препятствуют проблемы с выносом из зоны строительства и переустройством двух высоковольтных линий электропередачи, трех ниток магистрального газопровода и одной - нефтепровода. В проект внесли изменения, согласно которым строительство проведут в два этапа.

На первом откроют две из четырех полос дороги. Проектируемый участок обхода включает в себя два моста-путепровода общей длиной 192,11 метра. При пересечении с автомобильной дорогой Красный Крым - Султан-Салы возведут транспортную развязку, далее трасса северного обхода пройдет по новому направлению до слияния с транспортной развязкой на девятом километре федеральной автодороги А-280.

- Решение о сроках строительства и ввода в эксплуатацию второго этапа северного обхода Ростова-на-Дону будет принято после сдачи в эксплуатацию участка первого этапа с учетом данных о фактическом и прогнозируемом росте интенсивности движения, - сообщили "РГ" в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Связующим звеном между северным обходом Ростова-на-Дону и трассой А-280 Ростова-на-Дону - Таганрог является транспортная развязка на девятом километре федеральной автодороги I категории. Стоимость работы составляет 2,2 миллиарда рублей. Возведение разноуровневой развязки планируют завершить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию синхронизируют с окончанием строительства третьей очереди Северного обхода.

Проектные решения таковы, что развязка станет началом западной хорды, еще одним из важнейших элементов в составе Ростовского транспортного кольца, и позволит разгрузить Советский район мегаполиса. Новая дорога пройдет по западной границе микрорайона Левенцовского, в обход железнодорожной станции Первомайской, далее будет пролегать между железнодорожными путями и улицей Всесоюзной с переходом через Дон по существующему автодорожному мосту. По предварительной оценке, протяженность западной хорды составит 13,5 километра, а стоимость работ, включая строительство нескольких развязок, путепроводов и эстакад, составит порядка 30 миллиардов рублей. На данный момент готово техническое задание на проектирование, определена начальная стоимость проектных работ, объект включили в планграфик закупок на текущий год. Разработку проекта намерены завершить в июле 2022 года.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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