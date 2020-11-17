Новые проекты принесут Севастополю 7,4 миллиарда рублей

Несмотря на пандемию, в 2020 году Севастополь реализует новые инвестиционные проекты на 7,4 миллиарда рублей. Создаются предприятия сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, промышленности, туризма и услуг, сообщила "РГ" вице-губернатор города Мария Литовко.

- В конце 2019 года мы изменили нормативную базу в работе с инвесторами, - рассказала Литовко. - Упростили механизм рассмотрения инициативы, структурировали сопровождение проектов, зафиксировали функции Корпорации развития Севастополя как института развития региона. Это дало импульс работе с инвесторами.

Корпорация развития Севастополя в этом году приступила к сопровождению 24 проектов на 4 миллиарда рублей. К примеру, предприниматели хотят открыть в городе комбинат шоковой заморозки продуктов или сеть семейных кафе.

Кроме того, в 2020 году началась реализация трех крупных инвестпроектов. По словам Литовко, в районе Инкермана будет создан оптово-распределительный центр, в который частная компания планирует вложить 1,5 миллиарда рублей. Власти города несколько лет искали инвестора для такого логистического центра.

Еще 1,5 миллиарда рублей будет инвестировано в рыбопромышленный комплекс, его созданием займется концерн "Океанприбор". 400 миллионов рублей компания "Тинос" направит на создание инновационно-промышленного технопарка на бывшем электротехническом заводе "Маяк".

На прошлой неделе на заседании Заксобрания Севастополя Мария Литовко сообщила, что в пандемию поступление налогов и сборов в бюджет Севастополя не сократилось благодаря антикризисной поддержке бизнеса.

- По состоянию на октябрь 2020 года получено 98,6 процента налоговых доходов по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, - сказала вице-губернатор. - Это результат принятых экономических мер.

По ее словам, федеральные выплаты и отсроченные налоги составили в Севастополе 8,4 миллиарда рублей, а региональная поддержка - 3,4 миллиарда рублей. В частности, для пострадавших отраслей полностью отменены платежи за аренду госимущества и земли во втором квартале 2020 года.

Чтобы преодолеть кризис, решено пересмотреть стратегию социально-экономического развития Севастополя. Пока что 60 процентов налоговых поступлений в бюджет города приносит налог на доходы физлиц (НДФЛ). Изменить это соотношение планируется за счет создания высокотехнологичных рабочих мест. Расширится и список приоритетных отраслей. К судостроению, судоремонту, виноградарству и виноделию, рыбной отрасли, ИT и туризму будет добавлено строительство.

В судостроении и судоремонте главная ставка сделана на крупные предприятия - Севморзавод и 13-й СРЗ Черноморского флота, которые к концу 2020 года войдут в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). По словам вице-губернатора, ОСК уже направила на техническое перевооружение Севморзавода около миллиарда рублей, планируется еще 5,5 миллиарда рублей инвестиций.

- Указом президента РФ от 21.10.2020 года N 365 Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе преобразован в акционерное общество с последующей передачей акций в уставной капитал ОСК. Это позволит восстановить и реконструировать производственные мощности, - сообщила Литовко.

Откроется и новое предприятие. Северное производственное объединение "Арктика", которое уже сотрудничает с Севморзаводом, объявило о создании в Севастополе производственного филиала. Специалисты будут выполнять полный цикл электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ на кораблях и судах, которые строятся и ремонтируются на верфях Севастополя.

Еще один источник инвестиций - свободная экономическая зона. Новые инвестпроекты стали появляться в севастопольской СЭЗ, после того как участникам вернули льготы на страховые взносы. С июля 2020 в СЭЗ реализуют семь новых проектов примерно на 100 миллионов рублей.

Добавляет оптимизма и туристический бизнес. Несмотря на запреты и ограничения из-за пандемии, турпоток в Севастополь вырос почти на треть. За январь-сентябрь 2020 года город посетили 535 тысяч туристов, что на 27,9 процента превышает показатели 2019 года за тот же период. Севастополь планирует активно участвовать в новом нацпроекте Ростуризма по развитию туристической инфраструктуры и услуг в сфере гостеприимства. В городе будут строить гостиницы и выводить из тени уже существующие места размещения. Поступления в бюджет от туризма рассчитывают увеличить в три раза.

По словам Марии Литовко, инвестиционный потенциал всех проектов, которые сейчас реализуются в Севастополе, включая промышленные, составляет около 45 миллиардов рублей. В регионе планируется создать 11 тысяч рабочих мест, многие из которых высокотехнологичные.

Тем временем

За девять месяцев 2020 года более десятка инвесторов выразили желание реализовать свои проекты в Республике Крым. С ними подписаны инвестиционные соглашения на 2,6 миллиарда рублей. Это проекты в сфере промышленности, туризма, сельского хозяйства, торговли и услуг. Они реализуются в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Ленинском районе, а также по одному проекту в Белогорском и Черноморском районе, в Алуште и в Евпатории. Например, в Белогорском за 416 миллионов рублей инвестор построит комплекс для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ТКО. Всего же в РК сейчас воплощается более 180 инвестпроектов на 122 миллиарда рублей.