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17.11.2020 20:04
Рубрика: Экономика

Объехать Чалтырь

У Ростова-на-Дону появится северный обход
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8313)
Измененная проектно-сметная документация на строительство Северного обхода Ростова-на-Дону получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Новая дорога протяженностью 12,75 километра соединит федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог в обход села Чалтырь.
Фото: Павел Львов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Павел Львов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Павел Львов / РИА Новости www.ria.ru

Начатое ранее строительство III очереди обхода было приостановлено. "В ходе работ возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с переустройством коммуникаций. Сегодня это, к сожалению, обычная проблема", - пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Как оказалось, прокладке новой дороги препятствуют проблемы с выносом из зоны строительства и переустройством двух высоковольтных линий электропередачи, четырех ниток магистральных трубопроводов.

Начались дорожные работы на самом сложном этапе обхода Ростова и Аксая

В проект внесли изменения, согласно которым, строительство проведут в два этапа. На первом откроют две из четырех полос. Проектируемый участок обхода включает два путепровода общей длиной около 192 метров. При пересечении с автомдорогой Красный Крым - Султан Салы возведут развязку, далее трасса Северного обхода пройдет по новому направлению до плавного слияния с транспортной развязкой на 9-м километре федеральной автодороги А-280.

Кроме того, на новой трассе установят наружное освещение, шумозащитные экраны и системы организации движения. "Решение по срокам строительства и вводу в эксплуатацию второго этапа Северного обхода Ростова-на-Дону будет приниматься после ввода в эксплуатацию участка первого этапа с учетом данных о фактическом и прогнозируемом росте интенсивности движения", - сообщили "РГ" в Главгосэкспертизе.

Справка

Транспортное кольцо вокруг Ростовской агломерации должно соединить между собой 12 автодорог федерального, регионального и местного значения. Инфраструктурное решение позволит создать вокруг донского мегаполиса новую маршрутную сеть наподобие Московской кольцевой автодороги. Протяженность ростовской трассы составит 130 километров.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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