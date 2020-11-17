Умер муфтий Ростовской области

Председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Джафяр Бикмаев скончался на 64-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте управления.

На протяжении почти сорока лет (с 1982 года) муфтий возглавлял исламскую общину (умму) региона. ЦДУМ России выразил соболезнования родным и близким Бикмаева.

Заупокойная молитва состоится в 14:00 вторника в построенной Бикмаевым соборной мечети Ростова-на-Дону. Похороны пройдут в мусульманском квартале №23 нового городского кладбища "Ростовское".

Джафяр Бикмаев родился 11 декабря 1956 года в селе Средняя Елюзань Пензенской области. В 1975 году поступил в медресе в Бухаре. С 1975 по 1978 год отслужил в армии на Дальнем Востоке. С 1978 по 1982 продолжал учебу в медресе "Мир-Араб". Преподавал теорию мусульманского права "Фикх" и узбекский язык. У Бикмаева остались двое сыновей Мухаммед и Наиль. В 2007 году муфтия наградили Орденом дружбы и медалью "За веру и милосердие".