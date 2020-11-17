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17.11.2020 09:32
Рубрика: Общество

Умер председатель Общественной палаты Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

В Крыму на 68-м году жизни минувшей ночью скончался председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе, бессменно возглавлявший ее с июня 2014 года. Об этом "РГ" сообщили в аппарате ОП РК.

- Это невосполнимая утрата, - отреагировал на горькую новость глава РК Сергей Аксенов. - Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, он много сделал для Крыма и крымчан. Занимая высокий и ответственный пост председателя Общественной палаты, Григорий Адольфович способствовал укреплению институтов гражданского общества, защите прав и свобод граждан, выработке органами власти оптимальных управленческих решений. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Свою трудовую деятельность Иоффе начал в 1974 году учителем русского языка и литературы Лозовской 8-летней школы Крымской области. С 1981 года он начал работу на журналистском поприще, и с февраля 1994 по май 2006 года был главным редактором газеты "Республика Крым".

При Украине Григорий Иоффе был заместителем и первым вице-спикером председателя Верховного Совета АРК. Во время событий Крымской весны по решению президиума регионального парламента возглавил рабочую группу по проведению референдума, являлся председателем Конституционной комиссии.

В 2014 году награжден медалью министерства обороны РФ "За возвращение Крыма", в 2015 году - орденом "За верность долгу", а в 2018 году получил вновь учрежденное звание "Заслуженный журналист Республики Крым". В июле 2020 года Григорий Иоффе в третий раз переизбран на должность председателя Общественной палаты Республики Крым.

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