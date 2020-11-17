В Астрахани состоялся чемпионат "Абилимпикс", аналог WorldSkills - олимпиады рабочих профессий, но только для участников с ограниченными возможностями здоровья. Он должен помочь выпускникам с инвалидностью почувствовать себя на рынке труда увереннее и продемонстрировать потенциальным работодателям возможности этих ребят.

Однако пока таких сотрудников в Астрахани нанимают неактивно. Как сообщили "РГ" в областной службе занятости, в регионе 1,1 тысячи предприятий, которые по закону обязаны предоставить гражданам с инвалидностью рабочую квоту от 2 до 4 процентов среднесписочной численности персонала. Но из 2,3 тысячи мест, выделенных специально для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, вакантны 900. При этом только в январе-сентябре за содействием в поиске работы в службу обратились 824 человека с инвалидностью. Устроились лишь 175 из них.

- Конечно, проблема с поиском работы есть, но мы нашим выпускникам помогаем, учим писать резюме, проходить собеседование, - рассказала "РГ" директор астраханского губернского техникума Наиля Хохлова. - Дважды в год проводим ярмарку "День карьеры" именно для выпускников с инвалидностью. Приглашаем потенциальных работодателей. Несколько наших выпускников устроились в кол-центры крупных компаний.

Техникум стал региональным центром движения "Абилимпикс" в Астрахани, здесь учатся более шестидесяти особенных ребят: это инвалиды по зрению и слуху, с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями. Их учат на графических дизайнеров, флористов, наладчиков компьютерного программного обеспечения, фотографов.

- В творческой профессии ограниченные возможности могут даже помочь, - считает преподаватель техникума фотограф Максим Коротченко. - Такой человек воспринимает мир нестандартно, что приводит к неожиданным открытиям. В СанктПетербурге, например, работает потрясающий фотограф Александр Петросян, который является инвалидом по зрению.

Организаторы конкурса "Абилимпикс" должны будут отчитаться о трудоустройстве участников после окончания учебного заведения. В технологическом техникуме, представившем компетенции по выпечке хлеба и пошиву одежды, учатся 20 ребят с ограниченными возможностями.

- Наших кондитеров в основном берут в "Булкин" и "Магнит семейный", где продают готовую еду, правда, не поварами, а помощниками или посудомойками, - рассказали в учреждении. - Портных - на фабрики, но не для индивидуального пошива, а на поток, например, в цех постельного белья. В частные ателье наших выпускников почти не приглашают.

Между тем в банке вакансий для людей с инвалидностью работа есть практически во всех отраслях.

- Предложения самые разные, от дворников до медработников. А диапазон зарплаты - от минимальной до 45 тысяч рублей в месяц, самая высокая - у врачей, - подчеркнули в службе занятости. Чтобы стимулировать руководителей принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, выделяются субсидии 75 тысяч рублей на оборудование рабочего места по областной программе содействия занятости. А тем, кто берет людей с инвалидностью сверх обязательной квоты рабочих мест, в течение трех месяцев компенсируют часть их зарплаты в размере минимальной оплаты труда. Кроме того, выпускники-инвалиды являются участниками специальной программы стажировки: работодателю также из бюджета три месяца компенсируют затраты на зарплату стажирующегося в размере МРОТа. И такое же время половину минималки получает наставник из числа сотрудников предприятия.

- Мы берем людей с инвалидностью. Они работают делопроизводителями, операторами видеонаблюдения, художниками-оформителями, уборщиками, - рассказала "РГ" директор детского сада "Ясельки" Мария Валеева. - Ограничения по здоровью у всех разные, но сложностей в этом мы не видим. Когда человеку нравится его работа, он ее с удовольствием делает.

Сразу семь граждан с ограниченными возможностями здоровья трудятся на астраханском тепловозоремонтном заводе. Глухонемые сотрудники работают фрезеровщиками, токарями, слесарями. - Сложностей в общении нет никаких: техзадание они получают на чертежах, а если нужно что-то спросить у начальства или коллег, пишут им в месенджерах, - рассказала специалист по связям с общественностью завода Наталья Беляева.