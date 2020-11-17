В Калмыкии по делу о хищении 61 млн рублей задержали главу налоговой

Следователи задержали главу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищении в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Руководитель территориального налогового органа задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 61 миллиона рублей.

Как пояснили "РГ" в следственном управлении, в декабре 2017 года, группой лиц по предварительному сговору в налоговую было представлено заявление о возврате одной из компаний переплаты НДС в размере 61 миллиона. Несмотря на то, что требование не подкреплялось необходимыми документами и было необоснованным, подозреваемый, злоупотребив полномочиями, в целях извлечения выгоды вынес решение о полном возмещении средств в пользу компании, причинив ущерб государству.

Расследование продолжается.