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17.11.2020 19:45
Рубрика: Экономика

В Крыму акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 миллиарда рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра" Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра"
Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра"

Министерство имущественных и земельных отношений РК выставило на торги весь уставный капитал акционерного общества "ПАО "Массандра" с начальной стоимостью 5,3 миллиарда рублей. Соответствующая процедура запущена на сайте крупнейшего оператора электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий АО "Единая электронная торговая площадка".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Госсовет Крыма разрешил продать "Массандру"

Заявки на портале будут приниматься до 18 часов 8 декабря. В извещении отмечается, что выставленный на продажу лот представляет собой пакет из 3 миллиардов 575 миллионов 899 тысяч 662 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Обеспечение заявки на участие в аукционе составило 20 процентов от начальной стоимости выставленного на продажу пакета акций, или 1 миллиард 60 миллионов 134,8 тысячи рублей.

Ранее Госсовет Крыма включил акции "Массандры" в план приватизации на 2020 год. Перед этим генеральный директор предприятия Янина Павленко рассказала о пользе для объединения от приватизации. В ближайшие годы нужны огромные финансовые вложения, чтобы провести перезакладку 2,5 тысячи гектаров виноградников, на что необходимо более пяти миллиардов рублей. В то же время технический износ оборудования и производственной техники объединения достигает более 70 процентов. И сумма необходимых инвестиций, учитывая их обновление, вырастает до десяти и более миллиардов рублей. В бюджете РК, который на три четверти дотируется из федерального, таких денег нет. И только частные инвестиции позволят провести глубочайшую и широчайшую модернизацию предприятия.

Что же касается виноградников, "Массандре" было передано 8,8 тысячи гектаров: 100 - в собственность, остальные - в аренду. Причем с обязательством использовать земельные участки строго в соответствии с их целевым назначением. Вся эта земля предназначена исключительно для ведения сельскохозяйственной деятельности без права застройки.

Также нет никакого риска потери бесценной коллекции вина "Массандры". Сохранность эталонных образцов гарантируют два федеральных закона и положение о коллекции, утвержденное саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов.

В начале октября 2020 года стало известно о том, что бывшую государственным унитарным предприятием "Массандру" преобразовали в акционерное общество. В 2019 году находившуюся в федеральном управлении "Массандру" передали в собственность республики. Тогда же спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил возможность его полной приватизации, ссылаясь на необходимость модернизации производственной базы.

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