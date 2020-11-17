В Крыму на соцработников завели дело после смерти двух детей при пожаре

В Крыму возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики, из-за которой в Сакском районе на пожаре погибли двое малолетних мальчиков и их дедушка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Чиновникам инкриминировано халатное бездействие, повлекшее существенное нарушение прав малолетних детей (часть 1 статьи 293 УК РФ). Следователи установили, что еще в марте 2019 года сотрудники районного отдела по делам несовершеннолетних составили в отношении матери детей протокол, поскольку та не занималась воспитанием мальчиков: один из них, к примеру, однажды пришел в магазин в кофте, без брюк и обуви. Также соцработники установили, что дети проживают в неудовлетворительных условиях, глава семьи фактически безработный и в момент их визита был нетрезв.

- Однако информацию о необходимости их включения в муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, директор Сакского центра социальных служб направил в районное подразделение МВД и муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних только в сентябре 2020 года, после повторного выезда в семью, - рассказали в пресс-службе.

Следовательно, все это время никто, в том числе и участковый уполномоченный, не занимался профилактикой. При этом глава семьи имеет судимость за преступление в состоянии алкогольного опьянения, а с середины 2018 года состоял на учете у нарколога.

В ведомстве напомнили, что накануне трагедии, что произошла поздним вечером 2 октября, родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртное. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой. По его словам, раньше случалось, что дети самостоятельно выходили за пределы двора. Мальчики двух и четырех лет и их 50-летний дедушка отравились угарным газом.