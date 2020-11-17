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17.11.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске из-за найденной в лесу авиабомбы ввели режим ЧС

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: vk.com/ncpr1998 Фото: vk.com/ncpr1998
Фото: vk.com/ncpr1998

Глава Новороссийска Игорь Дяченко ввел режим "Чрезвычайная ситуация" на части территории муниципального образования из-за найденной в селе Южная Озереевка взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны - авиабомбы ФАБ-250.

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Как говорится в постановлении, размещенном на сайте администрации города, бомбу обнаружили в лесном массиве, в 300 метрах от автодороги, при проведении поисковых работ.

Уточняется, что режим ЧС ввели накануне, чтобы не допустить гибели жителей и материального ущерба для органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Границы зоны ЧС обозначили исключая сети и коммуникации, жилые и нежилые дома, постройки и сооружения. Для ликвидации ЧС привлекли местную администрацию, управление по делам ГО и ЧС города, подразделения МЧС России по Новороссийску, Донской спасательный центр МЧС России, УМВД по городу и городскую больницу № 1.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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