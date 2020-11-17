В Севастополе на трассе сгорел рефрижератор

Движение по автодороге Севастополь - Инкерман было перекрыто из-за сгоревшего грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

ЧП произошло сегодня около 10 утра на так называемой "президентской трассе". На спуске в Инкерман загорелся автомобиль-рефрижератор. На место вызвали спасателей и ГИБДД. Участок дороги был перекрыт, а транспорт направили в объезд через Инкерман.

Огонь полностью охватил грузовик, однако никто из людей не пострадал. В тушении пожара участвовали две спецмашины и шесть сотрудников МЧС.

После того, как спасатели смыли с дороги разлившееся топливо, движение по трассе было восстановлено.

Причины происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.