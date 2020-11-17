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17.11.2020 17:51
Рубрика: Общество

Завтра туриста

Как изменились потребительские предпочтения гостей Кубани
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 258(8312)
Курорты Кубани вступили в период межсезонья. Летний в этом году завершился позже обычного, 1 ноября, а зимний планируют открыть 18 декабря. Самое время разобраться в том, как изменились туристические предпочтения российских и зарубежных гостей. Сможет ли турбизнес учесть новые тенденции и не разочаровать своих клиентов?
Среди иностранных туристов особо востребован лакшери-сегмент отдыха. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Среди иностранных туристов особо востребован лакшери-сегмент отдыха. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Среди иностранных туристов особо востребован лакшери-сегмент отдыха. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

- До пандемии к нам приезжали гости в основном двух типов: человек-усталость, который хотел спокойного, тихого отдыха с релаксом и морем, и человек-контент с запросом на новые программы, - рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга сочинского города-отеля "Бархатные сезоны" Инна Рындина.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года

Сейчас запросы туристов действительно изменились, констатируют владельцы средств размещения. В тренде - здоровый отдых, спорт и восстановительные программы. Причем 60 процентов гостей возвращается на главный курорт страны после проведенного здесь летнего отпуска.

Что из туристических продуктов появилось в этом году? Кроме "все включено", в соответствии с новыми запросами, гостям предлагают программы, позволяющие провести время с пользой для себя: тренировки на спортивных полях, бесплатная школа мини-гольфа, скандинавская ходьба, триатлон, школа дайвинга, а также фитнес-вечеринки с пивной (пиво безалкогольное) йогой около бассейна и энотерапию (лечение вином), дегустацию и живопись вином.

На курортах рассчитывают на приток не только отечественных туристов, но и зарубежных.

- Сейчас Сочи восстанавливает авиасообщение более чем с тридцатью странами, - объяснила президент группы компаний WOW Sochi Асиет Жукова. - Прямых рейсов ждут в том числе туристы в ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии. В мае мы планировали чартер из Бахрейна в Сочи один раз в неделю, а к лету собирались делать 11 рейсов в Сочи из стран Ближнего Востока. Планам помешала пандемия. Но в августе с частичным открытием границ в самолетах уже не было свободных мест.

Иностранные гости были очень довольны отдыхом в Сочи. Кстати, туристы, прилетевшие первыми рейсами, застали дождливую погоду, но это оказалось плюсом: они восприняли это как приятное событие и буквально купались под дождем.

Запросы туристов действительно изменились. В тренде - здоровый отдых, спорт и восстановительные программы

Если в 2018 году Россию - хозяйку чемпионата мира по футболу посетили три тысячи арабских гостей, то с началом прямого авиасообщения в 2019-м только в Сочи прибыли свыше 20 тысяч туристов. По данным Абу-Даби банка, на 1 сентября 2019 года жители стран Персидского залива в Сочи провели транзакций больше чем на восемь миллионов долларов США. По данным международной ассоциации туризма, в среднем житель стран Персидского залива путешествует более 14 раз в год. В группе минимум шесть человек - семья и обслуживающий персонал.

- Гости из этого региона принимают решение о поездке спонтанно, - продолжает Асиет Жукова. - Более 33 процентов продаж были совершены за сутки до вылета самолета. Они приобретают максимально насыщенные туры, по крайней мере с одной экскурсией в день. Им очень нравится близость между центром и горами. Они не заинтересованы в пляжном отдыхе летом и горнолыжном зимой, но любят дорогие морские прогулки с рыбалкой, вертолетные экскурсии. У них особо востребован лакшери-сегмент отдыха.

Средний размер багажа перед вылетом - 23 килограмма на человека: прилетает с пустым чемоданом, а улетает с полным. Гость из Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии очень дружелюбен и доверчив. Арабы любят и готовы отдыхать дорого. Самые богатые гости Сочи - из Катара, а самые экономные - из Бахрейна, но и они тратят не меньше двух тысяч долларов на одного человека в среднем за поездку.

Отметим, что клиенты нередко отдыхают большими семьями, например, по 20 человек, плюс обслуживающий персонал - няни и помощники. Кстати, в прошлом году Сочи посетили почти 200 тысяч иностранных гостей. К примеру, израильский гость тратил в Сочи в среднем шесть тысяч рублей в день, индийский - примерно десять, а китайский - 13.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
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Самая путешествующая нация в мире - израильтяне, которые выезжают за границу два раза в месяц. Да и наши соотечественники не скупятся. В целом от отечественных туристов бюджет города-курорта получил в прошлом году около 13 миллиардов долларов. Кстати, игорная зона за три года приняла гостей из 155 стран. В год "Казино Сочи" посещает около 400 тысяч человек.

- Главная задача - удержать гостя, - отметил директор по развитию "Казино Сочи" Дмитрий Анфиногенов. - С открытием границ появились новые запросы. Например, сейчас на первом месте по въездному туризму стоит Франция. Это дает экономике страны примерно 80 миллиардов долларов в год. На ведущие мировые горные курорты, такие как Шамони и Куршевель, приезжает от 30 до 50 процентов иностранных туристов. Россия по популярности для туристов теряется во втором-третьем десятке стран, где доходы от этой отрасли находятся на уровне десяти миллиардов долларов.

Большой потенциал у горного кластера Сочи. Он уже прочно завоевал сердца гостей как российских, так и зарубежных. Но есть над чем поработать. Например, по словам экспертов, сейчас нет пешеходной дороги между тремя горными курортами, поэтому надо прокладывать экотропы, а также веломаршруты.

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