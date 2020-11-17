В Сочи руку ребенка затянуло в эскалатор торгового центра

В Центральном районе Сочи пострадал ребенок, руку которого затянуло в эскалатор. Как "РГ" сообщили в пресс-службе УВД по Сочи, инцидент произошел накануне вечером в торгово-развлекательном центре "МореМолл", расположенном на улице Новая Заря.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, материал зарегистрирован.

Запись инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, как группа мужчин пытается помочь пострадавшему, затормозив движущуюся лестницу. В итоге ребенка удалось освободить.

По словам очевидцев, обошлось без серьезных травм. Кстати, ребенок находился в ТРЦ с мамой, которая и позвала на помощь окружающих, оказавшихся неравнодушными. Обращалась ли родительница за медицинской помощью, неизвестно.

В пресс-службе ТРЦ корреспонденту "РГ" не удалось выяснить подробности происшествия.