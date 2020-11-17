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17.11.2020 12:24

Волгоградская область увеличила объемы производства молока

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Почти на треть с начала года возросли объемы производства на одном из флагманских предприятий волгоградского АПК - СП "Донское". Достигнуть таких показателей позволило строительство молочного комплекса на 2500 голов, а также участие компании в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Из девяти этапов завершены первые два - уже работают доильно-молочный блок и корпуса для содержания полутора тысяч животных. Сейчас рабочие возводят телятник, коровник, кормовой склад и объекты инфраструктуры для хоздеятельности.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Мы удовлетворены темпами - проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Объект важен не только для Волгоградской области, юга России, но и страны в целом, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Мы понимаем, насколько проект сложный, и будем продолжать уделять ему внимание. Это включает в себя не только поддержку в создании самого комплекса, но и в формировании кормовой базы. Полностью объект будет завершен в 2025 году, и задача на этот период - подготовить орошаемые земли для выращивания кормов.

Сегодня под мелиорацией находится почти две тысячи гектаров. В ближайшее время планируется обеспечить орошением еще более трех тысяч га.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить до четырех тысяч голов молочное стадо, нарастить производство молока до 32,5 тысячи тонн в год. Хотя уже сейчас предприятие ставит производственные рекорды: за три квартала 2020 года произвели 16 тысяч тонн молока - фактически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение восьми лет на производстве занимаются разведением коров голштинской породы. В будущем это позволит полностью отказаться от поставок крупного рогатого скота из-за рубежа.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в регионе ежегодно производят около 542 тысяч тонн молока, что на девять процентов превышает внутренние потребности. Завершение инвестпроекта в Калачевском районе обеспечит рост объемов молока на четыре процента.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – создаем будущее вместе

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