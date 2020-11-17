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17.11.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

Волгоградского энергетика задержали за взятку в 300 тысяч рублей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгограде при получении взятки в размере 300 тысяч рублей задержали начальника подразделения ресурсоснабжающей организации, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

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В отношении 47-летнего гражданина завели уголовное дело. Его подозревают в получении денег за незаконное бездействие. Также по делу проходят двое посредников.

По данным следствия, в начале ноябре двум волгоградцам стало известно, что в деятельности коммерческой организации, принадлежащей их знакомому, выявлены нарушения при эксплуатации приборов учета энергии. За отсутствие пломбы на одном из счетчиков предпринимателю грозил штраф 800 тысяч рублей.

Они вызвались помочь коммерсанту избежать ответственности. Начальник профильного подразделения поставщика ресурсов согласился на предложение. 13 ноября при получении денег его задержали оперативники регионального управления ФСБ.

Комплекс следственных действий должен прояснить все обстоятельства преступления.

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