Жительницу Камышина осудили на год за лжеминирование здания суда

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Камышина, заявившей о заложенной бомбе, сообщает объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

7 ноября 2019 года 45-летняя женщина позвонила в приемную Камышинского городского суда и сказала, что в здании находится бомба. Оказалось, что она была фигурантом уголовного дела о насилии в отношении представителя власти. Гражданка осталась недовольной ходом судебного разбирательства.

Признаков подготовки террористического акта не обнаружили. Сообщение об угрозе взрыва было ложным. Свою вину подсудимая не признала. По ее словам, своим звонком она лишь хотела "выпустить пар".

Суд признал женщину виновной. С учетом ранее вынесенного приговора ей назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

В апелляционной жалобе адвокат осужденной просил для подзащитной оправдательный приговор. Государственный обвинитель наоборот высказался за более строгое наказание. Волгоградский областной оставил без изменения вердикт предыдущей инстанции.