Уже шесть лет при Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Свердловской области действует общественный совет, куда жители обращаются с вопросами и жалобами, если не удается решить проблему на месте. Руководитель Главного управления ФССП по Свердловской области подполковник внутренней службы Альбина Сухорукова рассказала "РГ", как пандемия повлияла на деятельность судебных приставов и какие проблемы больше всего волнуют уральцев.

Альбина Халилевна, ФССП в 2020 году пришлось довольно долгое время работать на удаленке. Какие выводы вы сделали из первой волны коронавируса и готовы ли ко второй?

Альбина Сухорукова: Во время вынужденной изоляции личные приемы граждан были отменены, как и выезды по адресу должника, но организационно в деятельности судебного пристава-исполнителя ничего не поменялось. Чтобы провести розыск имущества, наложить арест на него, списать средства со счетов, непосредственное участие должника не требуется.

А вот для коммуникации с должниками и взыскателями дистанционные инструменты оказались как нельзя кстати. Самым востребованным стал "Личный кабинет" стороны исполнительного производства: 94 тысячи обращений, тогда как в прошлом году всего 31 тысяча. В ЛК можно не только узнать информацию, но и оформить электронную подписку на документы, которые принимаются в рамках исполнительного производства. По-прежнему пользуется спросом интернет-приемная: 65 тысяч обращений, столько же, сколько в 2019-м. По почте пришло значительно меньше - всего 6000. Популярен портал госуслуг: количество обращений с этого ресурса выросло с 8000 до 21 000.

Если у должника не нашли ни имущества, ни дохода, это не означает, что спустя время поиски нельзя возобновить

Кроме того, мы запустили инфоцентры на базе управления и в структурных подразделениях: если какие-то вопросы не удалось решить в переписке, можно позвонить приставу. В пандемию нам поступило около 40 тысяч звонков.

В августе служба возобновила личные приемы по вторникам и четвергам. Теперь на них можно записаться онлайн, выбрать удобное время, не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за три до визита. Это позволит избежать очередей и соблюсти социальную дистанцию. Кроме того, мы ввели дежурных судебных приставов в подразделениях. Они каждый день отвечают на основные вопросы граждан, в том числе принимают обращения и выдают ответы на них.

Почему тогда перед зданием управления собирались очереди?

Альбина Сухорукова: Многие опасаются, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе личные приемы снова отменят. К тому же сработала психология: мне назначено на 14.00, но приду пораньше, чтобы наверняка. Убедительно просим не создавать искусственный ажиотаж и записываться на удобное вам время. Рекомендуем с простыми вопросами, например уточнить, открыто ли на ваше имя исполнительное производство, или получить справку об отсутствии долгов, обращаться к дежурным приставам.

Почему пожилые люди так стремятся встретиться с приставами?

Альбина Сухорукова: Пенсионеры, имеющие долги до 1 миллиона рублей и пенсию не более двух МРОТ, имеют право на рассрочку до 1 августа 2022 года. Для этого им всего лишь нужно написать заявление.

Другие должники могут получить рассрочку из-за пандемии?

Альбина Сухорукова: Для остальных категорий требования остались прежними: попав в трудную жизненную ситуацию, можно получить рассрочку или отсрочку платежей в судебном порядке.

В 2020 году многие просидели без работы несколько месяцев, у кого-то сильно упали доходы, нет возможности платить те же алименты в прежнем размере. При этом на федеральном уровне обсуждается введение уголовной ответственности за перечисление символических сумм: 500-1000 рублей в месяц.

Альбина Сухорукова: Да, Минюст и ФССП рассматривают такую возможность по выплатам, которые несоизмеримы с реальной задолженностью, в случаях, когда человек скрывает реальные доходы. Если же он действительно потерял работу из-за пандемии, мы выдаем направление в центр занятости - можно встать на учет, полгода получать пособие и с него платить алименты. За это время, возможно, и новая работа найдется. За уклонение от уплаты алиментов привлекаем к административной ответственности ст. 5.35.1 КоАП. Если в течение двух месяцев человек не начнет погашать задолженность, возникают основания для привлечения уже к уголовной ответственности.

Как часто эта мера применяется?

Альбина Сухорукова: В 2020 году 910 человек были привлечены по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение. Причем дело могут завести как на самого неплательщика, так и на его работодателя - за сознательное занижение зарплаты по сговору.

А если большая часть зарплаты "серая"?

Альбина Сухорукова: Если мы получаем такую информацию от взыскателя или из других источников, уведомляем наших коллег из налоговой службы - для проверки факта уклонения от уплаты НДФЛ. Следует понимать, что исполнительный лист по алиментам может предъявляться в ФССП неоднократно. Если на каком-то этапе все меры оказались безрезультатны - у должника не нашли ни имущества, ни дохода, это не означает, что спустя время поиски нельзя возобновить. И делать это неоднократно до погашения всей суммы.

Как женщина, получающая мизерные алименты, может помочь приставу в установлении доходов бывшего супруга?

Альбина Сухорукова: В принципе, информации, которую пристав получает в рамках межведомственного взаимодействия, достаточно. Даже если место работы должника не указано, мы узнаем о нем в течение нескольких дней. Но всегда приветствуем любые дополнительные сведения: о фактическом месте жительства должника, которое не совпадает с регистрацией, смене номера телефона и т. п.

С 1 сентября заработал механизм досудебного банкротства граждан. Сколько уже в регионе таких случаев?

Альбина Сухорукова: Мы получили за это время семь уведомлений о банкротстве физлиц в упрощенном порядке. Ни по одному человеку исполнительных производств не было, а если бы были, мы бы их прекратили.

Человек оплатил долг, отдал квитанцию приставу, а у него продолжают списывать суммы с карты. Есть какой-то алгоритм, что делать в подобных случаях?

Альбина Сухорукова: В первую очередь любым доступным способом (ЛК, электронная приемная, портал госуслуг, инфоцентр) проинформировать о проблеме. При поступлении денег на депозиты структурных подразделений УФСПП судебный пристав-исполнитель сам увидит, что сумма взыскана в двойном размере, и примет решение о возврате. Конечно, при отсутствии других исполнительных производств по этому должнику. Никаких заявлений писать не надо.

Иногда взыскатели жалуются, что пристав занизил стоимость имущества должника, не все посмотрел, не все описал. Имеет ли он право брать с собой кредитора на процедуру оценки? Тогда все подозрения отпадут.

Альбина Сухорукова: Любая сторона исполнительного производства имеет право присутствовать при оценке имущества. Но инициатива (заявление) должно исходить от самого взыскателя.

Внимание: двойник!

Одна из давних проблем - должники-двойники. От путаницы страдают прежде всего люди с распространенными фамилиями.

Альбина Сухорукова: Такие ситуации возникают на стадии предъявления в ФССП судебных решений, где указаны только ФИО и дата рождения должника. Еще в 2018 году был принят Федеральный закон № 451, который расширяет перечень идентификационных признаков: СНИЛС, ИНН, паспорт, водительское удостоверение. Но вступление в силу этой нормы отложили до 1 января 2021 года. Мы понимаем, что проблему надо решать здесь и сейчас, а не 1 января, поэтому организовали "горячую линию" в управлении, где принимают все звонки от пострадавших. Если человек предоставит документы, которые позволят четко установить личность, то запреты, наложенные на его имущество, будут сняты, а деньги, ошибочно удержанные с карт, вернут. Проверить, нет ли у вас должника-двойника, можно по банку исполнительных производств: теперь там доступна информация по всей России.

Обращаться нужно по месту жительства или по месту нахождения пристава, наложившего арест?

Альбина Сухорукова: Достаточно позвонить на "горячую линию" в Свердловской области, и вопрос решат экстерриториально. Выезжать в другой регион необязательно.

На заметку

Время работы дежурных судебных приставов в отделениях: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.

Центр информирования граждан УФССП: (343) 370-00-70.

Тел. "горячей линии" для двойников (343) 362 28 50.

Запись на личный прием в управление: (343) 362-28-66 или на сайте r66.fssp.gov.ru/fssponline.

Как создать ЛК стороны исполнительного производства: lk.fssp.gov.ru/ds_cabinet/action/login.

Банк данных исполнительных производств: r66.fssp.gov.ru/iss/ip.

Интернет-приемная: r66.fssp.gov.ru/ir.