"По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке, и мы позволяем перенести это сравнение на Екатеринбург, который в ряду других русских городов занял, с первого дня своего появления на божий свет, совершенно исключительное место", - сказал писатель Мамин-Сибиряк. Сегодня Екатеринбург отмечает свой 297-й день рождения.

Исключительному городу и подарки дарят исключительные, такие, каких прежде никогда и никому. Горожане разных возрастов и профессий сняли семь игровых короткометражных фильмов, основанных на реальных событиях дореволюционного Екатеринбурга. Премьера прошла в минувшую субботу.

Но готовиться начали заранее. Общественный проект "Екатеринбург. Город семи историй" запустил Музей истории Екатеринбурга. Его сотрудники считают: память о прошлом не пожелтевшие документы и отжившие свой век предметы, а живые истории людей, таких же горожан, как и мы, сегодняшние. Идею поддержали фонд независимого кино "Манифест 16" и фонд президентских грантов. Сперва открыли лабораторию для сценаристов, где горожане изучали азы мастерства. Из тридцати сценариев жюри выбрало семь лучших. Но любой дилетант понимает, что путь от сценария до премьеры тернист, извилист и непредсказуем, особенно в эпоху коронавируса.

Это потрясающий уровень вовлеченности людей. Сто заявок в школу сценаристов, семьдесят - от продюсеров и режиссеров

На сайте проекта объявили конкурс для желающих снять историческое кино, причем подать заявку мог как отдельный участник, так и творческая группа. Одной из таких групп стала команда с говорящим названием "Бойкие энтузиасты". Сначала их было четверо. Спустя несколько месяцев в команде фильма "Витрум" работало около тридцати человек, не считая актеров. Интересно, что проект объединил добровольцев не только из Екатеринбурга. Энтузиастам удавалось работать над фильмом удаленно из восьми городов - от Владивостока до Дубая, из четырех разных часовых поясов.

В актерском кастинге участвовали несколько сот желающих от семи до семидесяти лет, в том числе профессиональные артисты, стосковавшиеся летом по работе, но им скидок не делали. А дальше каждый коллектив работал в своем графике, подбирая натуру, добывая сложные костюмы, договариваясь о съемках в исторических интерьерах и на улицах, о записи саундтреков в тон-ателье, преодолевая множество технических и организационных проблем. В этих любительских короткометражках все серьезно: грим, декорации, свет, звук, монтаж. При том что бюджет каждого фильма равен нулю и все причастные работали из любви к кино и Екатеринбургу.

- "Город семи историй" - проект, который в этом году меня вдохновил больше всего, - говорит директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. - Это какой-то потрясающий уровень вовлеченности людей на всех этапах. Сто заявок от желающих попасть в школу сценаристов, семьдесят - от продюсеров и режиссеров, не говоря уже о кастинге актеров. Я как-то прихожу под вечер в наше музейное здание, в Дом Маклецкого… А там покрытие на полу новое лежит, стоит кран, прожектор специальный в окно светит, создает мягкий утренний свет… И все это бесплатно, понимаете?

О чем короткометражки? "Уездный декаданс" - история неразделенной любви… и первого крушения поезда в Екатеринбурге. "Витрум" - о любви сына галантерейщицы к купеческой дочке и об уральских изумрудах. "Иголочка" - опять же о сложностях любви в эпоху несовершенства граммофонов. "Лимонад" повествует об одном дне из жизни знаменитого художника Владимира Казанцева. "Гадание" с юмором рассказывает о пользе предрассудков. "Гном" - о первом сатирическом журнале, критиковавшем царскую власть. "Провокатор" - об истории площади 1905 года. Конечно же, участники проекта мечтали и о громкой премьере, и о красной дорожке… но премьеру пришлось провести онлайн на портале Е1. И призы победителям, выбранным жюри под председательством режиссера Алексея Федорченко, тоже вручили не под вспышки телекамер. Но уникальный сюжет о том, как горожане подарили любимому городу семь фильмов, наверняка войдет в историю и Екатеринбурга, и уральского кинематографа.