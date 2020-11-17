Как крупный бизнес в сотрудничестве с властями улучшает жизнь территорий

Партнерство контрагентов в пандемию стало вопросом не только восстановления спроса, но и выживания. Однако без господдержки в виде льготных условий для бизнеса и крупных заказов многие бы не справились, уверены эксперты онлайн сессии "Иннопрома". Активнее всего в формате государственно-частного партнерства реализуются инфраструктурные проекты.

Не секрет, что вначале бизнес оценивает экономические факторы: издержки реализации проекта на территории, срок окупаемости. Перспективнее запускать его в отрасли, которая уже имеет платежеспособный спрос, например телекоммуникационных услуг. Так, компания "ЭР-Телеком Холдинг" в рамках федерального проекта за год организовала доступ к интернету в 301 населенном пункте, где находится более 105 тысяч домохозяйств.

- Бизнес движется к периферии благодаря госзаказу, открывая новые возможности для развития b2b-сектора и массовых услуг. Важно обеспечить жителей и государство доступом к цифровым сервисам, прежде всего элементарным сетям связи. Также по запросу власти мы внедряем Интернет вещей: "умные" парковки, освещение, которые позволяют бюджету экономить до 60 процентов расходов, - поясняет замдиректора компании по b2g Илья Васкецов.

Устранение цифрового неравенства, конечно, позволяет расширить рынок сбыта, но для функционирования системы жизнеобеспечения этого мало. Порой в глубинке не хватает элементарного - качественного водо- и энергоснабжения, не говоря уже об устойчивой сотовой связи. Заходя на новую территорию, социально ответственный бизнес помогает найти подрядчиков, наладить поставку питьевой воды, улучшить транспортную связь между населенными пунктами и т.д.

- При строительстве ГОКа мы обычно начинаем с прокладки дорог до месторождения, запускаем транспортные маршруты для рабочих. Так повышается качество не только дорожной инфраструктуры, но и социальной среды, - делится вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.

По ее словам, кроме дефицита бюджета муниципалитетов в глубинке остро стоит еще одна проблема - нехватка знаний по оформлению проектно-сметной документации для участия в госпрограммах. С этим эксперты компании тоже нередко выручают местную администрацию. Промышленники стремятся повысить уровень жизни населения, вкладывая и в новые соцобъекты - школы, больницы, спортплощадки, места отдыха. Скажем в Карабаше усилиями РМК и власти впервые за 200 лет появилась обустроенная центральная площадь.

Между тем градообразующие предприятия позволяют финансово поддержать остальных игроков рынка. После введенных правительством налоговых льгот индустриальный парк Магнитогорского меткомбината предложил своим резидентам софинансировать треть стоимости их проектов (до 15 миллионов рублей), рассказывает директор парка ММК Владимир Дремов. Это позволило сохранить на площадке прежний состав резидентов.

Подобные объекты инфраструктуры поддержки бизнеса очень важны для его развития на территории: доступное сырье, готовые помещения, инженерные сети и дороги позволяют быстрее запустить производство, создать кооперационные цепочки. Предприниматели отмечают, что сдерживающим фактором, как правило, остаются нормативные барьеры.

- Мы готовы открывать промышленные площадки, обновлять региональное законодательство, расширять меры поддержки, чтобы обеспечить инвесторам комфортные условия. Более 70 инвестпроектов уже включены в перечень имеющих стратегическое значение для региона: суммарные вложения составят 1,5 триллиона рублей, - говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Кстати, в октябре на севере области - на территории опережающего социально-экономического развития "Краснотурьинск" - возвели второе здание индустриального парка "Богословский". Его техническое оснащение высоко оценили предприниматели, вместе с современной инфраструктурой муниципалитет получил 450 новых рабочих мест.

На средства федерального проекта строится и транспортно-логистический центр "Екатеринбург", добавляет начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Вадим Степченко. К 2024 году ТЛЦ станет распределительным центром Уральского федерального округа, предоставляя услуги от упаковки товара до доставки конечному потребителю. В 2030-м на нем смогут перерабатывать до 6,1 миллиона тонн грузов в год.