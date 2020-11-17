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17.11.2020 16:57
Рубрика: Общество

Праздник без излишеств

Какие регионы УрФО решили сократить расходы на Новый год
Текст: Светлана Добрынина (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 260(8314)
Впервые за последние десятилетия на главной площади Екатеринбурга не будут строить ледовый городок. От аттракционов, ярмарок и прочих зимних забав вроде катаний с горок тоже отказались. В честь новогоднего праздника установят только уже привычную искусственную елку с переливающимися огоньками и киоски с горячим чаем и булочками.

Как пояснил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, площадь 1905 года останется без ледового городка, который по традиции привлекает уральцев, по двум причинам: власти думают таким образом ограничить скопление людей и сэкономить деньги. Еще неделю назад на возведение вокруг новогодней красавицы скульптур по мотивам сказки "Изумрудный город" планировалось направить из бюджета более 25 миллионов рублей. На сайте госзакупок даже определили компанию-подрядчика. Но тут активным уральцам пришла мысль посчитать и сравнить заложенные на праздник суммы со стоимостью лекарств и оборудования для лечения земляков, подхвативших коронавирус. Создание городка изо льда оказалось равнозначно приобретению одного компьютерного томографа.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Сравнение не в пользу праздника. В итоге в мэрии скорректировали планы. От возведения самой елки не отказались, ведь даже в годы Великой Отечественной в центре Свердловска возвышался украшенный игрушками символ Нового года. Но все остальное отнесли к излишествам. А сэкономленные средства, по словам Высокинского, направят на борьбу с коронавирусом.

Создание городка изо льда оказалось равнозначно приобретению одного компьютерного томографа

Власти Нижнего Тагила также сократили расходы на новогоднее убранство города. Ледовый городок построят у культурного комплекса "Современник". Чтобы избежать наплыва горожан, мэрия в этом году решила не строить самую большую горку у здания Нижнетагильской филармонии. Акцент сделан на световое оформление.

Другие регионы УрФO пока не объявили об ограничениях, связанных с общегородским празднованием Нового года. Правда, и суммы, заложенные в бюджетах на ледовые постройки, заметно скромнее екатеринбургских. В Челябинске хотят уложиться в семь миллионов рублей. Жители города в ходе онлайн-голосования поддержали идею развернуть на главной площади космический городок. Через месяц в центре Челябинска появятся скульптуры космонавтов, инопланетян, ракеты, луноход, несколько ледяных горок, лабиринтов и фотозона "Звездное небо". В Кургане задумали множество ледовых забав для детей. А тюменцы активно обсуждают высоту и длину ледовых горок и лабиринтов у центральной елки. На украшение города власти Тюмени выделят пять миллионов рублей.

Кстати

Первыми идею сократить расходы на внешнем оформлении праздника и направить их на борьбу с пандемией предложили власти Кузбасса. По предварительным подсчетам, в Кемерово экономия составит более девяти миллионов рублей, в Новокузнецке - 5,5 миллиона. А общая сумма затрат на Новый год уменьшится на 50,3 миллиона. Эти деньги пойдут на выплаты медикам, закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также на проведение дополнительных тестов на коронавирус.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область Тюмень УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Курганская область Курган

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