Курганские чиновники перечислили из зарплаты деньги медикам

Более четырех миллионов рублей перечислили из зарплаты госслужащие Курганской области медработникам, сражающимся с коронавирусом.

На деньги чиновников поощрят почти 130 сотрудников поликлиник, станций скорой помощи, больниц и инфекционных госпиталей. Имена премируемых назовут главврачи. Основной критерий - достойная работа и отзывы пациентов. Хотя уже сейчас ясно, что выбрать лучших крайне сложно. Эпидситуация с COVID-19 в Зауралье остается напряженной. Врачи и медперсонал испытывают колоссальную нагрузку. Каждый заслуживает вознаграждения.

В 2020-м это уже третья акция региональных чиновников. Первый раз они собирали деньги для инвалидов. Затем финансировали организацию занятости для тех, кто потерял работу в период пандемии. Летом приобрели домашних животных (коров, телят, поросят, коз) и бесплатно раздали их малообеспеченным, многодетным и семьям, попавшим в трудную ситуацию.

Инициативу поддержали депутаты областной Думы. Большинство из них также перевело часть личных средств в фонд поддержки медиков. Кроме того, некоторые народные избранники за счет своих предприятий закупили медоборудование. Например, местный агрохолдинг выделил миллион рублей на кислородные концентраторы для областного госпиталя ветеранов войн. Теперь потребность медучреждения в этих аппаратах практически закрыта.

Тем временем

Правительство Курганской области ввело новые льготы для врачей, прибывших из других регионов. Таким образом власти хотят восполнить дефицит специалистов. Как сообщает пресс-служба губернатора, уже с ноября этого года переехавшие в Зауралье доктора смогут получить единовременно 300 тысяч рублей. При этом не имеет значения, в каком районе и учреждении они трудятся. Главное условие - медик должен отработать в регионе три года. В перечне дефицитных специальностей на 2020 год значатся реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, онкологи, инфекционисты, патологоанатомы. В первом полугодии 2021 года список может быть скорректирован в зависимости от ситуации.

Кроме того, для "дефицитных" врачей увеличена компенсация на оплату съемного жилья: в Кургане и Шадринске - до 10 тысяч рублей, в других районах - до семи. Остальным докторам за аренду жилья вернут от 3 до 5 тысяч.

Продолжают действовать и ранее установленные региональные льготы. В частности, студентам-целевикам вузов доплачивают 1,5 тысячи рублей к стипендии. Молодой врач может рассчитывать на подъемные в 100-150 тысяч рублей при условии, если он устроится в медучреждение на полную ставку в течение года после окончания вуза. А программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусматривают выплаты в миллион и 500 тысяч рублей соответственно.