На Ямале сформирован пятый состав Молодежного парламента

Это представители муниципальных образований, практически всех территорий огромного арктического региона, его патриоты, гражданские активисты, лидеры. Всего 24 человека. Средний возраст - 28 лет. Часть из них работала в предыдущем составе Молодежного парламента, они, разумеется, готовы поделиться своим опытом с новичками. А всем вместе, опираясь на мнения и предложения земляков, в ближайший период предстоит сформировать стратегию развития молодежного парламентаризма в ЯНАО до 2025 года.
Зародился он еще 15 лет назад - в 2005 году, когда была создана Молодежная палата при законодательном органе региона - в то время Государственной думе Ямало-Ненецкого автономного округа. Приоритетными направлениями молодые парламентарии определили для себя жилищную политику и занятость молодежи. В 2008-м структура стала именоваться как Общественная молодежная палата, а ее члены подключились к решению таких важных задач, как развитие молодежного предпринимательства, внедрение инноваций в образовательной среде, поддержка молодых семей и обеспечение их жильем, организация общественных молодежных приемных в муниципалитетах, досуг молодых северян.
В 2010 году сформирован, преимущественно из депутатов местных представительных органов, третий состав - теперь уже Молодежного парламента. Совместно с ним прошло заседание координационного совета представительных органов госвласти и местного самоуправления, рассмотревшего вопросы социально-экономического развития региона, народосбережения арктического края. А весной 2015 года в Салехарде состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания с участием молодежных парламентов из 40 субъектов РФ, где обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания.
В апреле 2016 года сформирован четвертый состав Молодежного парламента. За его членами закреплено право участвовать в личном приеме граждан депутатами Законодательного собрания ЯНАО и депутатами представительных органов местного самоуправления. В мае 2017 года в режиме видео-конференц-связи проведено совместное заседание молодежного парламента Ямала, молодежных палат Тюменской области и Югры. А в декабре 2019-го на форуме в Ханты-Мансийске заключено соглашение о сотрудничестве молодежных парламентов при законодательных органах власти всех трех регионов.
В год 75-летия Победы Молодежный парламент ЯНАО презентовал и реализовал проект "Мы помним", направленный на сохранение памяти о земляках, самоотверженно защищавших Родину. В нынешнем же году с участием членов Молодежного парламента для северян от 18 до 35 лет проведен окружной конкурс "Моя законодательная идея".