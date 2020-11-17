На Ямале сформирован пятый состав Молодежного парламента

Утвержден обновленный, уже пятый по счету, состав Молодежного парламента при Законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. Его спикер Сергей Ямкин подписал на днях соответствующее распоряжение.

Это представители муниципальных образований, практически всех территорий огромного арктического региона, его патриоты, гражданские активисты, лидеры. Всего 24 человека. Средний возраст - 28 лет. Часть из них работала в предыдущем составе Молодежного парламента, они, разумеется, готовы поделиться своим опытом с новичками. А всем вместе, опираясь на мнения и предложения земляков, в ближайший период предстоит сформировать стратегию развития молодежного парламентаризма в ЯНАО до 2025 года.

Зародился он еще 15 лет назад - в 2005 году, когда была создана Молодежная палата при законодательном органе региона - в то время Государственной думе Ямало-Ненецкого автономного округа. Приоритетными направлениями молодые парламентарии определили для себя жилищную политику и занятость молодежи. В 2008-м структура стала именоваться как Общественная молодежная палата, а ее члены подключились к решению таких важных задач, как развитие молодежного предпринимательства, внедрение инноваций в образовательной среде, поддержка молодых семей и обеспечение их жильем, организация общественных молодежных приемных в муниципалитетах, досуг молодых северян.

В 2010 году сформирован, преимущественно из депутатов местных представительных органов, третий состав - теперь уже Молодежного парламента. Совместно с ним прошло заседание координационного совета представительных органов госвласти и местного самоуправления, рассмотревшего вопросы социально-экономического развития региона, народосбережения арктического края. А весной 2015 года в Салехарде состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания с участием молодежных парламентов из 40 субъектов РФ, где обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания.

В апреле 2016 года сформирован четвертый состав Молодежного парламента. За его членами закреплено право участвовать в личном приеме граждан депутатами Законодательного собрания ЯНАО и депутатами представительных органов местного самоуправления. В мае 2017 года в режиме видео-конференц-связи проведено совместное заседание молодежного парламента Ямала, молодежных палат Тюменской области и Югры. А в декабре 2019-го на форуме в Ханты-Мансийске заключено соглашение о сотрудничестве молодежных парламентов при законодательных органах власти всех трех регионов.

В год 75-летия Победы Молодежный парламент ЯНАО презентовал и реализовал проект "Мы помним", направленный на сохранение памяти о земляках, самоотверженно защищавших Родину. В нынешнем же году с участием членов Молодежного парламента для северян от 18 до 35 лет проведен окружной конкурс "Моя законодательная идея".