Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за запаха дыма

Рейс Сургут-Москва (Шереметьево) экстренно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Airbus 320 вылетел из Сургута в 7:41 утра по местному времени. Во время полета командир почувствовал запах дыма в кабине пилотов, поэтому решил совершить вынужденную посадку.

Самолет успешно приземлился в Ханты-Мансийске в 9:20, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Следователями управления на транспорте организована проверка по факту авиаинцидента. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам мероприятий примут процессуальное решение.

Как сообщает администрация Ханты-Мансийска, признаков горения воздушного судна зафиксировано не было. Пассажиры и экипаж будут находиться в гостинице до момента вылета.

По данным онлайн-табло авиакомпании, ожидается, что рейс прибудет в Москву в 18:06. Стоянка в Ханты-Мансийске продлится почти 7,5 часа.