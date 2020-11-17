Семьи погибших на перевале Дятлова подадут в суд на авторов сериала

Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

Суть претензии заключается в том, что родственники не давали согласия на использование имен и фамилий участников группы, погибшей на перевале Дятлова.

По словам адвоката, представляющего интересы родственников, согласование сюжета и образов героев в художественных произведениях не требуется, но имена, отчества и фамилии, которые идентифицируют героев как конкретных людей, должны быть согласованы с ними или их представителями, но в этот раз такого не произошло: с людьми, чьи интересы представляет адвокат, никто не связывался. Вероятно, это получилось из-за того, что мнение авторов о причине трагедии не совпадает с позицией родственников, говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о сериале, премьера которого состоялась накануне. Как отмечают авторы, это мультиплатформенный проект, который восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута.