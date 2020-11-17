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17.11.2020 16:04
Рубрика: Общество

В Челябинске двухлетняя девочка скончалась в "ковидном" госпитале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в городской больнице №9, перепрофилированной под "ковидную" базу. Причина смерти до проведения судебно-медицинской экспертизы не называется. По предварительным данным, двухлетняя пациентка страдала хроническим заболеванием, сообщили "РГ" в мэрии Челябинска.

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- Девочка поступила в больницу 7 ноября в тяжелом состоянии, обусловленном хроническим заболеванием, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - За время пребывания в больнице ее состояние было стабильным. Она получала комплексную антибактериальную, противовирусную и симптоматическую терапию. Однако утром 16 ноября наступило резкое ухудшение, ребенок был переведен в реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось. Мы глубоко сочувствуем и соболезнуем родным девочки.

Как отметили в мэрии, каждый летальный исход подробно разбирается комиссией с привлечением экспертов городского управления здравоохранения и минздрава области. Им предстоит подробно изучить всю медицинскую документацию и проверить правильность алгоритмов оказания медицинской помощи.

Причина смерти ребенка будет определена после патологоанатомического исследования.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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