В Челябинске на производстве окон произошел пожар, есть погибший

В Челябинске при пожаре на производстве пластиковых окон пострадали два человека, один погиб.

Информация о пожаре в производственном здании на Демидовской поступила в 15.20 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. В 16.34 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

По предварительной информации пострадало два человека, мужчины 1987 и 1994 годов рождения, их госпитализировали. При аварийно-спасательных работах нашли погибшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, в помещении горевшего цеха произошел также хлопок бытового газа.

По факту гибели рабочего цеха региональное управление СКР проводит доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники оперативных служб.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, ему присвоили третий уровень сложности. К тушению привлечено 169 человек, 41 единица техники, из них от МЧС России - 79 человек и 21 единица техники. Огнеборцы организовали три боевых участка, работало четыре звена газодымозащитной службы, задействовано два гидранта.

Также на место происшествия направили лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.