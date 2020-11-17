В Челябинской области полиция перекрыла канал незаконной миграции

На Южном Урале в ходе совместной операции ГУ МВД и УФСБ региона при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. Задержаны семь подозреваемых, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам поддельные трудовые договоры, документы о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также незаконно оказывали другие услуги, в том числе оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания, - уточнила представитель МВД РФ.

В ходе обысков на дому у обвиняемых изъято более 50 паспортов иностранных граждан, бланки сертификатов о сдаче экзамена, более 600 бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина и бланков заявлений об оформлении патента. Также обнаружены учетные книги с данными обратившихся за миграционными услугами, фиктивные трудовые договоры, заполненные от имени несуществующих физических лиц, списки иностранных граждан, зарегистрированных в так называемых резиновых квартирах.

Один из фигурантов заключен под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, в отношении остальных обвиняемых - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметили в полиции.

По статье об организации незаконной миграции соучастникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.