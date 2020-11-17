В Екатеринбурге активисты огородили заброшенное воинское кладбище

Новости

В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства 16:59
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками 16:56
Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты 16:54
Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России 16:46
Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов 16:42
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года 15:33
Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе 15:11
Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе 15:00
ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации 14:32
В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе 14:31
Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ 14:26
Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 17:00
Рубрика: Общество

Территория здравого смысла

В Екатеринбурге активисты огородили заброшенное воинское кладбище
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 260(8314)
О заброшенном кладбище в микрорайоне Уктус, где похоронены воины, умершие в эвакогоспиталях Свердловска в годы войны, "РГ" писала не раз за последние полтора года, с того момента, когда в редакцию обратился подполковник в отставке Александр Круглов. Его возмутило, что кладбище не огорожено, могилы уходят в землю, а имена захороненных до сих пор не установлены и не увековечены. Вместе с Кругловым "РГ" обращалась в различные инстанции, но ничего не менялось. И даже к юбилею Победы о воинском захоронении никто не вспомнил. Никто из чиновников.

За кладбищем стали ухаживать студенты Свердловского медицинского колледжа. Им на помощь пришли представители ассоциации "Уральский добровольческий корпус", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также казачьего молодежного сообщества. Прошлым летом молодые люди очистили участок от мусора, обновили краску на надгробьях со звездами и установили таблички с информацией о тех, кто здесь покоится.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге волонтеры взяли под опеку воинское кладбище

Руководитель Центра патриотического воспитания медколледжа Никита Крюков даже получил на этот проект небольшие деньги, выиграв грант на форуме "Территория смыслов". И ребята сделали то, что оказалось не под силу городским властям: теперь погост огорожен строгой оградой из черных металлических столбиков и цепей. И уже никто из местных жителей не задаст волонтерам вопрос: зачем вы так тщательно прибираете кладбище домашних животных? Теперь всем понятно, что это за место и как к нему относиться.

Ребята сделали то, что оказалось не под силу властям

Тем не менее вопрос окончательно не решен. Как пояснил "РГ" замначальника службы городских кладбищ Дмитрий Христолюбов, муниципалитет готов ухаживать за погостом, но по документам этот участок имеет статус "особо охраняемой природной территории областного значения" и тратить на его обустройство деньги из городского бюджета никто не имеет права. А передать землю в ведение Екатеринбурга областные власти отчего-то уже который год не могут, и жители района опасаются, что землю могут отдать под застройку, тем более высотки уже подступили к самому лесу. Прекрасно, что наша молодежь настолько неравнодушна, энергична и последовательна, что понятие совести и исторической памяти для нее - не пустой звук. Так, может быть, волонтерам уже пора проводить образовательные лекции и тренинги для чиновников, возвращая их на "территорию здравого смысла"?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему воинское кладбище в Екатеринбурге остается заброшенным

Есть и другая проблема. Еще в сентябре 2018 года Александр Круглов получил письмо из администрации Екатеринбурга, в котором было сказано, что "имеются сведения о 170 военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях 4003, 4004, 4007 в период 1941-1945 годов и захороненных в поселке Уктус". Почему эти 170 имен до сих пор не названы, не увековечены? Нет ответа.

Тем временем

На Широкореченском мемориале заносит первым снежком огромный чугунный венок и скромную табличку с написью: "Здесь похоронены воины, умершие от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях нашего города. Имена их не установлены". Пошел шестой год с того момента, как подполковник в отставке Александр Круглов начал свою войну с равнодушием и беспамятством.

В регионах Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе