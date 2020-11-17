В Екатеринбурге активисты огородили заброшенное воинское кладбище

О заброшенном кладбище в микрорайоне Уктус, где похоронены воины, умершие в эвакогоспиталях Свердловска в годы войны, "РГ" писала не раз за последние полтора года, с того момента, когда в редакцию обратился подполковник в отставке Александр Круглов. Его возмутило, что кладбище не огорожено, могилы уходят в землю, а имена захороненных до сих пор не установлены и не увековечены. Вместе с Кругловым "РГ" обращалась в различные инстанции, но ничего не менялось. И даже к юбилею Победы о воинском захоронении никто не вспомнил. Никто из чиновников.

За кладбищем стали ухаживать студенты Свердловского медицинского колледжа. Им на помощь пришли представители ассоциации "Уральский добровольческий корпус", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также казачьего молодежного сообщества. Прошлым летом молодые люди очистили участок от мусора, обновили краску на надгробьях со звездами и установили таблички с информацией о тех, кто здесь покоится.

Руководитель Центра патриотического воспитания медколледжа Никита Крюков даже получил на этот проект небольшие деньги, выиграв грант на форуме "Территория смыслов". И ребята сделали то, что оказалось не под силу городским властям: теперь погост огорожен строгой оградой из черных металлических столбиков и цепей. И уже никто из местных жителей не задаст волонтерам вопрос: зачем вы так тщательно прибираете кладбище домашних животных? Теперь всем понятно, что это за место и как к нему относиться.

Ребята сделали то, что оказалось не под силу властям

Тем не менее вопрос окончательно не решен. Как пояснил "РГ" замначальника службы городских кладбищ Дмитрий Христолюбов, муниципалитет готов ухаживать за погостом, но по документам этот участок имеет статус "особо охраняемой природной территории областного значения" и тратить на его обустройство деньги из городского бюджета никто не имеет права. А передать землю в ведение Екатеринбурга областные власти отчего-то уже который год не могут, и жители района опасаются, что землю могут отдать под застройку, тем более высотки уже подступили к самому лесу. Прекрасно, что наша молодежь настолько неравнодушна, энергична и последовательна, что понятие совести и исторической памяти для нее - не пустой звук. Так, может быть, волонтерам уже пора проводить образовательные лекции и тренинги для чиновников, возвращая их на "территорию здравого смысла"?

Есть и другая проблема. Еще в сентябре 2018 года Александр Круглов получил письмо из администрации Екатеринбурга, в котором было сказано, что "имеются сведения о 170 военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях 4003, 4004, 4007 в период 1941-1945 годов и захороненных в поселке Уктус". Почему эти 170 имен до сих пор не названы, не увековечены? Нет ответа.

Тем временем

На Широкореченском мемориале заносит первым снежком огромный чугунный венок и скромную табличку с написью: "Здесь похоронены воины, умершие от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях нашего города. Имена их не установлены". Пошел шестой год с того момента, как подполковник в отставке Александр Круглов начал свою войну с равнодушием и беспамятством.