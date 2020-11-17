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17.11.2020 14:46
Рубрика: Общество

В Кургане наладят производство кислорода для больных COVID-19

Текст: Валентина Пичурина
Курганский автогенный завод получил лицензии Минпромторга России на хранение и производство медицинского кислорода на своей площадке, и после выдачи соответствующего регистрационного удостоверения в Минздраве РФ собирается сразу приступить к делу. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Сейчас баллоны с кислородом для больниц в Курганскую область привозят из Омска. По словам директора предприятия Владислава Демидова, они могут выпускать до 500 баллонов медицинского кислорода в день, что намного больше привозных.

В Курганской области врачи из других регионов получат 300 тысяч подъемных

По данным областных властей, местные медучреждения обеспечиваются кислородом в достаточном количестве, но из-за пандемии его потребность существенно выросла и не только в Зауралье.

- В регионе есть еще одно предприятие, которое сейчас получает разрешительную документацию в Министерстве промышленности и торговли, - рассказал директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. - В федеральных ведомствах нам идут навстречу.

В Кургане военные медики открыли центр поддержки пациентов с COVID-19

Ожидается, что курганское предприятие при необходимости сможет увеличить производство и обеспечить больницы кислородом не только своего, но и соседних регионов.

По данным оперштаба, 17 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 94 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 7461 случай COVID-19. Всеми лабораториями медорганизаций суммарно проведено 302 216 исследований.

Пациентов с тяжелой формой коронавируса доставляют из райцентров в Курган на вертолете, который выделил региональный Центр медицины катастроф. Руководят транспортировкой и сопровождают больных во время перелёта военные медики из сводного медицинского отряда Минобороны России.

С сегодняшнего дня переболевшие COVID-19 в тяжелой форме по направлению врачей будут проходить реабилитацию в региональном санатории "Лесники". 17 ноября здесь открылось отделение реабилитации пациентов, которые после пневмонии, вызванной COVID-19, получили серьезные осложнения на органы дыхания. Отделение рассчитано на 80 коек.

В регионах Общество Здоровье Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Пандемия коронавируса COVID-19

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