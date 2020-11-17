В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский Airbus, выполнявший рейс Новосибирск-Москва, экстренно приземлился в аэропорту Тюмени из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Рейс 2508 приземлился в Рощино в 11.35 по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Первую помощь ему оказали сотрудники аэропорта, потом его госпитализировали для установления диагноза и причины ухудшения состояния. В Домодедово рейс вылетел в 12:35 по местному времени.

По данным онлайн-табло, в 12:56 он приземлился в Москве.