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17.11.2020 17:48
Рубрика: Культура

Музыка холста

Тюменец успевает писать картины, ставить спектакли и делает это одинаково успешно
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 260(8314)
Что способно растрогать мужчину, который в своей жизни знавал и видел многое? Есть, есть такие ситуации… Живописца, графика, искусствоведа, главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепелкина, отдавшего сцене 29 лет, потрясли и буквально вышибли слезу признания друзей по творческому цеху. В наше неулыбчивое время, когда лица скрывают под масками, а руки прячут в перчатки, Перепелкин решился на персональную выставку с пометкой "юбилейная" и дождался-таки гостей.
Ожидается, что до конца 2020 года Сергей Перепелкин, который за наградами не гоняется, получит премию Союза театральных деятелей в номинации "Лучшая работа художника". Фото: Екатерина Христозова Ожидается, что до конца 2020 года Сергей Перепелкин, который за наградами не гоняется, получит премию Союза театральных деятелей в номинации "Лучшая работа художника". Фото: Екатерина Христозова
Ожидается, что до конца 2020 года Сергей Перепелкин, который за наградами не гоняется, получит премию Союза театральных деятелей в номинации "Лучшая работа художника". Фото: Екатерина Христозова

Время познакомиться с 60 картинами в холле Тюменского драматического театра, который часто принимает сторонние экспозиции, у горожан еще есть (скрестим пальцы, чтоб не закрыли на карантин): по плану "Ковчег и прочие спасательные средства" работает до Нового года.

Фото: iStock
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Перепелкин как-то назвал себя не очень плодовитым художником. Мол, все персоналки - в довольно скромном масштабе, да и некогда особо (в театре кукол до коронавируса что ни месяц, то премьера). К 60 годам их только пять: "Живопись и все такое", "Чертежи реальности", "Альбом Гулливера", "Пасторали" и вот последний -"Ковчег", собранный вокруг картины "Ведута", написанной по впечатлениям от прошлогодней поездки в Венецию. Вода, загнанная в каналы, мосты, дома у самой кромки - вроде название оправданно, размышляют журналисты. Но мастер спешит отрезвить:

- Объяснения не требуйте. Просто на ум пришло.

А "неплодовитый" каждый проект делает почти с нуля. В новом из старенького только пара работ, остальные - еще не выгулянные. Только за время самоизоляции Сергей Михайлович написал пять картин и подготовил эскизы к очередной большой постановке.

Коллега назвал Перепелкина настоящим рок-н-ролльщиком, художником не изображающим, а размышляющим

Ходим вдоль стен, рассматриваем наброски и завершенные полотна, считываем точные и тонкие, часто ироничные интонации автора при явной скромности сюжетов. Все приемы - от световой многоходовки до композиционного ритма и сталкивания живописи с графикой - вызывают ощущения, реальней не бывает. Например, ты подхватываешь воодушевление авиаторов, готовящихся к полету, чувствуешь особый запах городка на адриатическом побережье, слышишь хруст снега под ногами в парке и шепот ветра над сонной улицей. Кого-то из гостей поманил запах манной каши и вишневого киселя, ненавистных в детстве, а сейчас вызывающих приятную ностальгию. И, конечно, каждый зритель уловил "музыку холста". Секрет открыла Любовь Чмутина, много лет возглавлявшая литературно-драматический отдел театра кукол:

Фото: Ирина Никитина/РГ
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- Работу над спектаклем Сергей всегда начинает с разговора с завмузом. Когда поймет, какой материал возьмет Ольга Двинина, займется декорациями и персонажами.

- Бывает, художник нашел творческий прием и использует его всю жизнь: придешь на персональную выставку, две работы посмотришь - и больше не хочется... А здесь - хочется разглядывать и разгадывать, - хвалил коллегу председатель местного отделения Союза художников России (СХР) Александр Новик. - Удивляюсь его способности быстро переключаться с театра на станковые вещи и обратно - успевает везде.

Коллега по СХР Олег Федоров, человек, на комплименты жадный, назвал Перепелкина настоящим рок-н-ролльщиком, парнем неунывающим, художником не изображающим, а размышляющим.

Сергей Михайлович, зардевшийся от таких слов, был краток:

- Я профессиональный художник, но не профессиональный станковист. Это значит, не ощущаю потребности работать над стилем и законченностью полотна. "Схватил" мысль, быстро ее записал, и все… Знаете, живопись - искусство индивидуального потребления, поэтому всем нравиться не обязана. В отличие от театра, который как раз на массового зрителя и рассчитан.

В одном не прав Перепелкин: его творчество понятно и школьникам, и взрослым, людям в теме и вне ее. Всем нам хочется собрать гармоничную, уравновешенную картину мира в рассыпающейся реальности из того, что оказалось под рукой, а удается лишь избранным.

Кстати

Много лет Сергей Перепелкин талантливо пишет прозу, пьесы, искусствоведческие статьи. Возможно, в скором времени он познакомит друзей с авторской песней про любимую сцену.

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