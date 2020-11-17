Художественными проектами в эту осень тюменцев балуют редко. После снятия ряда ограничений на визиты в учреждения культуры в городе открыли лишь шесть выставок: пять под крышей и практически без гостей, а шестую - на улице.

Вот ее-то, подготовленную сотрудниками централизованной библиотечной системы и известным историком, краеведом Валерием Чупиным, мы встретили аплодисментами, как в старые добрые времена: в кругу друзей, в компании причастных… Тем более тема не совсем обычная: редкостной красоты дома Тюмени и их хозяева - ровесники Серебряного века, о которых теперь напоминают лишь архивные снимки и современные рисунки-реконструкции Бориса Трофимова. Ушла эпоха. Память задержалась.

Два первых десятилетия прошлого века Тюмень лихорадило: эпидемии, неурожаи, забастовки, тысячи переселенцев, военнопленных и раненых, наводнивших улицы. И в это же самое время она явила особенный художественный стиль - деревянный модерн.

- Сейчас его почти не видно. Остались кое-какие детали на исторических зданиях, - с сожалением констатирует Чупин. - Но именно мелочи создают и формируют стиль.

На 24 плакатах, созданных по принципу коллажа, не всякий, а только внимательный человек, идущий мимо литературно-краеведческого центра на углу улиц Республики и Первомайской, заметит фотопортрет здания литейной мастерской (Осипенко, 2) в прежнем виде. И век назад его декор был необычен, а после реставрации фасаду зачем-то подарили еще более яркую обертку. Магазин купца Николая Сергеева (Дзержинского, 14) уже десять лет как в неприглядном виде. Краеведы беспокоятся, что город его скоро потеряет.

А здания на Герцена, 47 с венецианским окном, куда Владислав Крапивин поселил героя своей книги, уж нет - снесли пару лет назад. Дом № 7 на Володарского, 1911 года рождения, остался на старых снимках. На этом месте стоит похожее строение. Несведущий не поймет, а знающий отметит: узор на аттике не тот, эркер на втором этаже "парил", а не горбатился на металлических столбах, и фасад век назад не был обшит тесом. "Серебряный дом" (Советская, 4) доктора Никольского, названный так за особенный цвет древесины, исчез в 90-х. Вместо памятника деревянного зодчества - четырехэтажная коробка.

Есть ли смысл продолжать "список погибших"? Много таких. Немудрено, что выставка превратилась… в вечер памяти.

- Когда меня спрашивают, зачем сохранять старые здания, я сразу тороплюсь защитить их. Но спорить бесполезно - решение чаще всего уже принято. А что появляется вместо? Гаражные кооперативы? - разволновался Валерий Чупин.

Конечно, он прав. Как и в том, что наших прародственников, придумавших деревянный модерн, с любовью и чувством стиля украшавших родовые имения, заслуженно называли истинными горожанами.