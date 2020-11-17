В Тюмени водитель маршрутки в мороз высадил ребенка из-за нехватки денег

В Тюмени школьника не хватило денег на проезд, и водитель высадил его из маршрутки при температуре -17 градусов. Родители написали заявление в полицию.

Водителя уже нашли, сообщает KP.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мужчина объяснил, что 11-летний мальчик уже несколько раз катался "зайцем" и был предупрежден, что денег на транспортной карте нет. Но с 12 по 16 ноября школьник продолжил пользоваться общественным транспортом без оплаты. Информация о том, что денег на карте было недостаточно, подтвердилась выпиской из городской транспортной системы.

Чтобы установить детали произошедшего, сейчас проверяют видео из маршрутки.