В Тюменской области заработал Центр управления регионом

До 1 декабря текущего года по поручению президента Владимира Путина во всех субъектах Российской Федерации при участии АНО "Диалог" должны открыться и приступить к выполнению задач по оперативному реагированию служб на запросы населения центры управления регионами (ЦУР). Это решение было принято после анализа работы первого ЦУРа - в Московской области, который запустили почти два года назад. На середину ноября такие центры уже действуют в Тюменской, Белгородской, Ростовской областях, на Ямале, в Кабардино-Балкарии и Алтайском крае.

Итак, что же это за ЦУР и почему проект курируется на самом высоком уровне? По замыслу разработчиков это единый центр, который принимает данные, в первую очередь с горячей линии губернатора и уже далее - от департаментов, комитетов и абсолютно всех порталов и социальных сетей, поддерживающих обратную связь власти с гражданами. Главная задача новой структуры - сбор, мониторинг, обработка сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей, а также быстрое и качественное решение проблем, предотвращение появления похожих вопросов в дальнейшем. В Московской области, например, число повторных жалоб благодаря четкой работе специалистов ЦУР сократилось на 70 процентов, а вообще меньше чем за год они проанализировали более 900 тысяч писем и звонков, отследили динамику и своевременно приняли меры по улучшению ситуации.

В некоторых регионах, в том числе и в Тюменском, до рождения ЦУР некоторые его функции выполняли разнообразные цифровые проекты по работе с обращениями жителей. В областной столице это, например, порталы "Тюмень - наш дом", "Я решаю!", "Твоя Тюмень", подписчики которых оставляют сообщения на различные темы: от нарушения правил содержания стройплощадок до работы светофоров - и , что самое ценное, совместно решают судьбу важнейших социальных объектов. В электронном виде деятельность правительства Тюменской области представлена на портале органов государственной власти. Теперь же все их мощности и возможности будут интегрированы в систему местного ЦУР. Возглавит его Роман Рзаев, в прошлом - начальник отдела реализации молодежных проектов АНО "Агентство современных коммуникаций", руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

Как отметил вице-губернатор области Сергей Сарычев, центр управления регионом поднимет на более высокий уровень системную работу с обращениями тюменцев.

- Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области, еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию, - подчеркнул представитель местного правительства на открытии ЦУР 16 ноября.

- Все это делается для того, чтобы помочь гражданам менее чем за 10 дней решать насущные вопросы. То есть мы должны примерно в три раза увеличить скорость оказания услуг и выйти на новое качество жизни, - считает заместитель губернатора Владимир Сысоев.

Первый заместитель генерального директора АНО "Диалог" Кирилл Истомин добавил, что Тюменская область считается одним из лидеров в России по работе в Интернете.

- В том числе вы являетесь лидерами по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет у вас 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири, - высказался Истомин.

Уже показавшая себя программа "Инцидент Менеджмент" будет включена в тюменский ЦУР как эффективный механизм по работе с обращениями жителей именно в социальных сетях. Планируется, что через год в структуру центра добавят "Платформу обратной связи".

Добавим, что создание центров управления регионами финансируется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".