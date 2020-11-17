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17.11.2020 01:52
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о попытке выкупить "Буран" с Байконура

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Глава "Роскосмоса" рассказал о попытке вернуть в Россию корабль "Буран". Об этом Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter. Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97% готов к полету и, по открытым данным, он должен был отравиться к станции "Мир" в 1991 году. Космический челнок принадлежит частному лицу из Казахстана.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Я пытался забрать его, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. Аналогичная ситуация сложилась и со стоящей в монтажно-испытательном комплексе ракетой "Энергия-М", которая вывела "Буран" на орбиту", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее Вадим Лукашевич, историк отечественной космонавтики, автор книги о "Буране", поддержал инициативу руководителя ведомства и пообещал помощь в поиске контактов владельцев корабля. Напомним, 15 ноября, исполнилось 32 года с первого и единственного в истории полета советского космического корабля. В 1988 году "Буран" совершил два витка вокруг Земли без экипажа.

Полет, длившийся 205 минут, стал оглушительной сенсацией. Впервые в мире советский многоразовый корабль приземлился в автоматическом режиме. Американские шаттлы этому так и не научились: садились только в ручном. Добавим, что всего было построено пять летных экземпляров корабля "Буран". В 1990 году работы по проекту приостановили, а в 1993 году программу закрыли окончательно.

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