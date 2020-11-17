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17 ноября 2020 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 г. № 34 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"

Зарегистрирован 16.11.2020 г. № 60908

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.11.2020 г.

Вступает в силу 17 ноября 2020 г.

В соответствии со статьей 31 и подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650, 2020, № 29, ст.4504) постановляю:

1. Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" (зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020, регистрационный № 60563), изложив его в следующей редакции:

"2.5. Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ГП1Р) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю. Попова

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 г. № 34
(pdf, PDF, 65 Кб)