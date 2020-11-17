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17.11.2020 19:52
Рубрика: Власть

Опасность под ногами

Российские саперы очистят Карабах от мин и снарядов
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Минобороны России продолжает перебрасывать в Нагорный Карабах миротворцев из 15-й отдельной мотострелковой бригады. Во вторник ведомство сообщило, что только за последние сутки с аэродрома Ульяновск-Восточный военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили 22 рейса в Ереван.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

На аэродром Эребуни в окрестностях армянской столицы они доставили солдат и офицеров, а также 64 единицы техники. В том числе бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы. После разгрузки машины с людьми и грузами на борту под прикрытием вертолетов Ми-8 и Ми-24 отправляются в Нагорный Карабах.

Фото: Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС
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Туда же в сопровождении российских миротворцев чуть ли не ежедневно ходят автобусы с беженцами. Очередная такая колонна прибыла в Степанакерт накануне. 19 автобусов привезли в город 482 человека. Главным образом, это старики, женщины и дети, которых война сорвала с насиженных мест. Теперь у несчастных людей появилась возможность вернуться в родные дома, и они искренне благодарят за это Россию и наших военных. Речь идет не о десятках и даже не о сотнях беженцев. Только с прошлой субботы в Нагорный Карабах возвратились более 1200 мирных жителей. И этот поток будет только разрастаться.

Обеспечить их безопасность в пути - полдела. Важно еще, чтобы беженцам ничего не угрожало в родных местах. Это тоже забота наших "голубых касок".

Новых обстрелов карабахских городов и сел они, конечно же, не допустят - режим прекращения огня в зонах ответственности миротворцев строго соблюдается. Но есть проблемы в самих населенных пунктах и их окрестностях. Война оставила там следы в виде разрушенных зданий и коммуникаций. А еще - в заминированных дорогах и объектах и большого количества неразорвавшихся боеприпасов. Они несут людям смертельную опасность, устранить которую могут только наши саперы.

В сопровождении миротворцев в Нагорный Карабах уже возвратились более 1200 мирных жителей

Они уже ведут сплошную очистку местности в Лачинском коридоре, разминировали дорогу из Гориса в Степанакерт, убрали с проезжей части и обочин 27 разбитых и поврежденных машин. Но это, что называется, капля в море. Работы для саперов в Нагорном Карабахе предостаточно. Поэтому на помощь уже находящимся на Южном Кавказе инженерным подразделениям отправили дополнительную партию специалистов 15-й отдельной мотострелковой бригады.

"Саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки", - сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца

Понятно, что в Карабах они прилетели не только с "щупами". Судя по опыту прошлых гуманитарных операций в разных краях света, в такие командировки наши военные берут современные инженерные средства. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, носимые искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройства для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М. Что же касается безопасности самих саперов, то они, как правило, работают в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02. Возможно, в их "карабахском" арсенале также имеются роботизированные комплексы типа "Уран-6".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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