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17.11.2020 11:25
Рубрика: Культура

Российские сериалы представят на форуме в Лондоне

Текст: Сусанна Альперина
Начала свою работу ежегодная конференция Content London - одна из ведущих площадок для совместных проектов теле- и киноиндустрии, специализирующаяся на сериалах. Форум проходит в онлайн-формате и продлится до 4 декабря. Впервые за всю историю форума расширено присутствие российского контента - состоятся премьеры российских сериалов, а также пройдут панельные дискуссии с участием профессионалов, представляющих нашу страну.
Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото: kino-teatr.ru Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото: kino-teatr.ru

В числе премьер, запланированных на Content London, три cериала российского производства. Это "Перевал Дятлова" (компания-производитель 1-2-3 Production, представит проект на форуме международный дистрибутор Beta Film), "Чики" от Art Pictures Distribution и "Полет" - также от 1-2-3 Production. С этими сериалами смогут познакомиться около 80 000 представителей индустрии.

Фото: Предоставлено ТНТ
"Перевал Дятлова" с Петром Федоровым в главной роли выйдет на ТВ

Премьера сериала "Перевал Дятлова" режиссеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова состоялась как раз в день открытия форума в Лондоне, 16 ноября, на канале ТНТ и платформе Premier.

Сериал "Чики" Эдуарда Оганесяна вышел к зрителям в июне 2020 года. Он появился на платформе more.tv и за 3 месяца набрал более 11 миллионов просмотров.

Драма "Полет" Петра Тодоровского признана лучшим телесериалом на фестивале Serial Killer 2020 в Чехии и включена в программу Best Around the World немецкого фестиваля Serien Camp. Сериал скоро появится также на канале ТНТ и видеоплатформе Premier.

Российский контент на форуме в Лондоне также будет представлен 24 ноября в рамках панельной дискуссии Breakthrough of Russian Drama 2020 ("Успехи российской драмы 2020"). В ней примут участие генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, вице-президент по международным продажам видеосервиса START и студии Yellow, Black and White Дарья Бондаренко, коммерческий директор Art Pictures Distribution Диана Юринова и директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская. Спикеры обсудят, что стоит за недавним громким успехом российских сериалов и расскажут о ближайших планах.

Фото: kinopoisk.ru
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"Если раньше наша индустрия контента была сильна в основном анимацией и авторским кино, то сейчас Россия позиционирует себя как новый игрок на глобальном рынке сериальной продукции. Уровень сериального контента в России действительно вырос в последние годы; темы, которые мы поднимаем, сценарии, через которые эти темы раскрываются, вышли на новый уровень качества, и это привлекает потенциальных партнеров по копродукции. Мы впервые начинаем системно работать в направлении совместного с зарубежными партнерами производства сериалов, и Content London в этом контексте считаем одной из эффективных площадок для установления прочных бизнес-связей", - говорит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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