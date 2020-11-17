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17.11.2020 20:29
Рубрика: Экономика

Плюс для всей семьи

Индексировать маткапитал теперь будут раз в год
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 260(8314)
С 2021 года индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно, об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства".
Темой номера следующей "РГ-Недели" будет нацпроект "Демография". Мы расскажем, что государство делает и планирует сделать для поддержки семьи. Фото: photoxpress Темой номера следующей "РГ-Недели" будет нацпроект "Демография". Мы расскажем, что государство делает и планирует сделать для поддержки семьи. Фото: photoxpress
Темой номера следующей "РГ-Недели" будет нацпроект "Демография". Мы расскажем, что государство делает и планирует сделать для поддержки семьи. Фото: photoxpress

В минтруде рассказали, что с 1 января маткапитал вырастет на 3,7% и, если он был получен до 2020 года или в 2020 году на первого ребенка, составит 483 882 рубля. Со следующего года также начнет индексироваться доплата к нему. Она полагается семьям, в которых после 1 января 2020 года родился второй ребенок, при условии, что и первенец появился на свет не ранее 2020 года. Размер такой доплаты в следующем году увеличится на 5550 рублей, до 155 550 руб­лей. В результате максимальная сумма сертификата составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году. Право на индексацию маткапитала получат также те семьи, которые частично уже воспользовались его средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увеличен остаток суммы. Всего на выплату маткапитала в 2021 году запланировано 443,3 млрд руб­лей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке

В ведомстве напомнили, что в 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за пять лет. Его размер вырос с 453 026 рублей до 466 617 рублей. С начала действия госпрограммы - 2007 года - сертификат получили 10 млн семей, 8 млн из которых уже воспользовались его средствами. Более полумиллиона семей в 2020 году стали обладателями маткапитала без обращения за ним - в проактивном режиме. Уведомление о том, что документ выпущен, пришло родителям в личном кабинете на портале госуслуг.

Темой номера следующей "РГ - Недели" будет нацпроект "Демография". Мы расскажем, что государство делает и планирует сделать для поддержки семьи.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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