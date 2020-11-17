Счетная палата предложила уточнить условия строительства платных дорог

Новости

В украинском Ровно придумали, как обойти "карантин выходного дня" 00:23
Суарес заболел коронавирусом в расположении сборной Уругвая 00:17
Президент Армении анонсировал создание правительства нацсогласия 16.11.2020
УЕФА поменял арбитров на матч Сербия - Россия 16.11.2020
Минобороны сообщило о 4 151 военнослужащем с коронавирусом 16.11.2020
Венгрия и Польша заблокировали семилетний бюджет ЕС 16.11.2020
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца 16.11.2020
Роспотребнадзор: В России нет случаев повторного заражения коронавирусом 16.11.2020
Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность 16.11.2020
В Перу возбудили дело против бывшего президента 16.11.2020
Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном 16.11.2020
Путин включил Якушева в состав Совбеза РФ 16.11.2020
Путин произвел ротацию в Совете по правам человека 16.11.2020
Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю 16.11.2020
Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 16.11.2020
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 16.11.2020
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 16.11.2020
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 16.11.2020
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 16.11.2020
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 16.11.2020
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 16.11.2020
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 16.11.2020
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 16.11.2020
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 16.11.2020
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 16.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Трасс-тест

Счетная палата предложила уточнить условия строительства платных дорог
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Освещенность платных дорог нужно увеличить, а прогноз трафика в концессионных соглашениях понизить до реальных значений, считают в Счетной палате (СП). К таким выводам контрольное ведомство пришло по итогам проверки строительства нового выхода на МКАД и участка с 15-го по 58-й км трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.
Фото: РИА Новости
За неоплату проезда по платным дорогам будут взиматься штрафы

По мнению аудиторов, концессионные соглашения в этой сфере пока не оправдали себя, так как вместо оптимизации бюджетные расходы выросли. Дополнительно 5,6 млрд рублей компенсации из бюджета было заплачено концессионерам за недополученный доход из-за слишком долгой процедуры изъятия и оформления земельных участков, пришли к выводу в СП. К тому же, по мнению аудиторов, в соглашениях были завышены прогнозные значения трафика автомобилей. В результате общая сумма оплаты за проезд, которую получает концессионер от автомобилистов, никогда не превышает предельный показатель и не признается сверхдоходом. Если бы прогноз трафика был реалистичным, то есть в 2,5 раза ниже, половина суммы сверх установленной планки перечислялась бы в доход государства, отмечают в СП. Кроме того, государство должно участвовать в определении тарифов на проезд, считают аудиторы.

Стоит также пересмотреть требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам платных участков. Например, освещение устроено по правилам, применимым к бесплатным дорогам, а там скоростной режим ниже, указали в СП.

Концессионные соглашения вместо экономии бюджетных средств привели к дополнительным тратам

В госкомпании "Автодор" "Российской газете" пояснили, что выводы Счетной палаты основаны на первых пилотных концессионных соглашениях. Весь риск трафика был в полном объеме принят на себя частными инвесторами, а государство было избавлено от предоставления гарантии минимального дохода. При этом, негативный опыт уже учтен. Стоимость проезда регулирует госкомпания, а плата собирается в пользу Российской Федерации. "Концессионные соглашения позволяют существенно снизить расходы бюджета с учетом стоимости содержания и эксплуатации автомобильной дороги на всем протяжении срока концессии (25 лет)", - отметили в госкомпании.

Между тем

Работоспособность водителей городского пассажирского транспорта будет отслеживать автоматика. Изменения в законодательство инициировал минтранс. Помимо тахографов, предполагается внедрить специальную систему мониторинга для повышения безаварийности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест", - пояснили "РГ" в минтрансе. Такими же системами будут оснащаться и легковые такси. Использование систем будет добровольным.

Как отметили в министерстве, по итогам пилотного проекта, реализованного в начале 2020 года, было решено внедрять две системы. Одна будет поддерживать работоспособность водителей, а другая - контролировать их состояние.

Ранее в интервью "РГ" руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказывал, что водителей будут оснащать специальными браслетами, которые смогут считывать давление, пульс и другие показатели усталости.

Экономика Транспорт Госфонды и контрольные органы Счетная палата Платные дороги в России

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца
Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться