Счетная палата предложила уточнить условия строительства платных дорог

Освещенность платных дорог нужно увеличить, а прогноз трафика в концессионных соглашениях понизить до реальных значений, считают в Счетной палате (СП). К таким выводам контрольное ведомство пришло по итогам проверки строительства нового выхода на МКАД и участка с 15-го по 58-й км трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.

По мнению аудиторов, концессионные соглашения в этой сфере пока не оправдали себя, так как вместо оптимизации бюджетные расходы выросли. Дополнительно 5,6 млрд рублей компенсации из бюджета было заплачено концессионерам за недополученный доход из-за слишком долгой процедуры изъятия и оформления земельных участков, пришли к выводу в СП. К тому же, по мнению аудиторов, в соглашениях были завышены прогнозные значения трафика автомобилей. В результате общая сумма оплаты за проезд, которую получает концессионер от автомобилистов, никогда не превышает предельный показатель и не признается сверхдоходом. Если бы прогноз трафика был реалистичным, то есть в 2,5 раза ниже, половина суммы сверх установленной планки перечислялась бы в доход государства, отмечают в СП. Кроме того, государство должно участвовать в определении тарифов на проезд, считают аудиторы.

Стоит также пересмотреть требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам платных участков. Например, освещение устроено по правилам, применимым к бесплатным дорогам, а там скоростной режим ниже, указали в СП.

Концессионные соглашения вместо экономии бюджетных средств привели к дополнительным тратам

В госкомпании "Автодор" "Российской газете" пояснили, что выводы Счетной палаты основаны на первых пилотных концессионных соглашениях. Весь риск трафика был в полном объеме принят на себя частными инвесторами, а государство было избавлено от предоставления гарантии минимального дохода. При этом, негативный опыт уже учтен. Стоимость проезда регулирует госкомпания, а плата собирается в пользу Российской Федерации. "Концессионные соглашения позволяют существенно снизить расходы бюджета с учетом стоимости содержания и эксплуатации автомобильной дороги на всем протяжении срока концессии (25 лет)", - отметили в госкомпании.

Между тем

Работоспособность водителей городского пассажирского транспорта будет отслеживать автоматика. Изменения в законодательство инициировал минтранс. Помимо тахографов, предполагается внедрить специальную систему мониторинга для повышения безаварийности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест", - пояснили "РГ" в минтрансе. Такими же системами будут оснащаться и легковые такси. Использование систем будет добровольным.

Как отметили в министерстве, по итогам пилотного проекта, реализованного в начале 2020 года, было решено внедрять две системы. Одна будет поддерживать работоспособность водителей, а другая - контролировать их состояние.

Ранее в интервью "РГ" руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказывал, что водителей будут оснащать специальными браслетами, которые смогут считывать давление, пульс и другие показатели усталости.