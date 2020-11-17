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17.11.2020 19:04
Рубрика: Общество

Ракета взлетит с "Ангары"

Сергей Шойгу проверил орбитальный комплекс в Плесецке
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Плесецк, где проверил готовность к испытаниям космического ракетного комплекса "Ангара".

Именно с этой площадки на будущей неделе, ориентировочно 24 ноября, собираются отправить на орбиту ракету-носитель "Союз-2" с тремя спутниками связи "Гонец-М". Сделают это военные, отсюда вполне понятный интерес министра к их работе и состоянию самого объекта. "В настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - доложил Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.

Шойгу рассказал о развертывании еще двух ракет "Авангард"

Вообще подготовка носителя к взлету - процесс сложный и длительный. Обычно различные блоки ракеты доставляют на космодром за несколько месяцев до старта. Для этого используют целые железнодорожные составы. А уже на месте военные вместе с гражданскими специалистами собирают все это воедино и проводят комплексные наземные испытания ракеты-носителя.

Что же касается "Ангары" - это не просто место, откуда в космос улетают ракеты. Это сложнейший и многосоставный технологический проект. Он как бы сводит воедино семейство носителей различных классов, универсальный стартовый комплекс, технические площадки для подготовки ракет и космических головных частей, а также аппаратуру для измерений, сбора и обработки информации и обеспечивающую инфраструктуру. Насколько это обширное "хозяйство", можно судить по такому факту. Только в состав универсального стартового комплекса входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

Оценив их нынешнее состояние, министр обороны сделал вывод: "Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе".

В новый стартовый комплекс входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем

Полностью отечественный комплекс включает ракеты четырех типов - от легкой "Ангары" грузоподъемностью в 1,7 - 3,8 тонны до ее тяжелого варианта массой до 35 тонн. Все они работают на экологически чистых видах топлива - керосине и жидком кислороде.

Именно "Ангара" станет основной ракетой-носителем, которая заменит "Протон-М", "Рокот" и "Союз-2". Причем стартовать она будет не только с Плесецка, но и с космодрома "Восточный" в Амурской области.

Общество Космос Правительство Минобороны

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