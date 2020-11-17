Школьное меню может наконец поменяться. Союз органического земледелия предложил включить органические продукты в рацион школьников и пациентов медицинских учреждений. Завтраки и обеды не должны подорожать (если наладить прямые поставки от производителей), а пользы для здоровья будет больше.

С просьбой включить "органику" в перечень продукции здорового питания для школ и медучреждений отраслевой союз обратился в минсельхоз, Совет Федерации, Госдуму.

При производстве органической продукции запрещено применять химические пестициды и удобрения, антибиотики, гормоны роста, ГМО, пищевые добавки. Органами по сертификации проверяется весь производственный цикл - от земли, семян и посадочного материала до упаковки, транспортировки и реализации. Такая продукция по совокупности всех контролируемых параметров имеет статус здорового питания, говорится в обращениях.

При этом, как уверяет союз, такая продукция не будет дороже - прямые поставки сократят издержки на маркетинг, посредников, логистику (а она занимает до 60% в конечной цене).

В пример в союзе приводят опыт ставропольского предприятия "Органик Эраунд". В рамках социального проекта компания поставляет продукты в школы и медучреждения региона при минимальной наценке. Для этого разработаны научно обоснованные технологии производства органических овощей, соков и консервации из них, которые можно внедрять во многих регионах России. Кроме того, готова программа обучения производству такой продукции для аграриев и схема сертификации.

Недовольство питанием школьников высказывают не только родители. По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, вопрос по установлению требований к организации питания и качеству пищевых продуктов, поставляемых в школы и дошкольные учреждения, не решен. Закон о бесплатном горячем питании младших школьников есть, а нормативных документов, обеспечивающих его выполнение, нет. По его мнению, для производства детского питания должна быть своя технология, более высокие требования. "Это не только специализированная продукция для детского питания в рамках техрегламента, а это все без исключения продукты, поступающие в детские коллективы", - отмечал депутат.

У заведующей лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерины Пырьевой больших претензий к существующему рациону школьников нет. Он отвечает требованиям безопасности. Разве что стоит разнообразить меню, сбалансировать питание по количеству соли, сахара.

Но она признает, что на фоне развития интенсивного земледелия органическая продукция предусматривает более жесткий контроль за показателями безопасности, к обработке почв, к условиям содержания животных, кормам и т.д.

По ее словам, научные исследования показывают, что по пищевой ценности глобального отличия перед обычными продуктами у "органики" нет. Но есть данные, что в органической продукции выше содержание антиоксидантов, витамина Е, бета-каротина, отмечает эксперт.

"Насколько эти преимущества улучшат показатели здоровья человека, непонятно. На фоне употребления этой продукции снижается риск отдельных заболеваний, можно избежать проблем с аллергией. Поэтому включать "органику" в питание детей с повышенной чувствительностью к факторам внешней среды имеет смысл. Но для массового применения - это уже выбор потребителя", - считает Пырьева.

Тем временем

Вологодская область в суде отстояла право поставлять в образовательные и медицинские учреждения товары под брендом "Настоящий вологодский продукт". Школьников и больных будут снова кормить местным продовольствием.

Все началось с того, что в регионе разбирались с несколькими случаями, когда отдельные фирмы, победившие в конкурсе закупок, поставляли в соцучреждения товары сомнительного качества. После этого и решили остановиться на собственных продуктах.

А Федеральная антимонопольная служба усмотрела в этом признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. Поэтому и отменила закупки, проводимые региональным комитетом госзаказа. По мнению ФАС, все системы сертификации, распространенные в стране, должны иметь одинаковые преимущества.

Арбитражный суд города Москвы отменил решение ФАС, в качестве главного приоритета отметив качество и безопасность местных товаров.

- В ходе разбирательства удалось доказать, что продукция с региональным знаком не ограничивает число участников закупок и не нарушает принципов добросовестной конкуренции, - прокомментировал председатель комитета государственного заказа Вологодской области Александр Торопов.

Кстати, региональный бренд на Вологодчине действует уже 17 лет. Он был создан как добровольная система сертификации качества. Сегодня это самостоятельный торговый знак, под которым производится более 3,6 тысячи наименований, а также работает торговая сеть из 229 специализированных магазинов в восьми регионах России. А черная икра из Кадуйского района поставляется даже на международную космическую станцию и входит в праздничный рацион питания космонавтов.

Власти Вологодчины уверены, что теперь, после решения Арбитражного суда, производители при конкурсных процедурах будут конкурировать между собой не за самую низкую цену, а за самое высокое качество продукции, которое обеспечено пристальным контролем на всех этапах: от сырья до конечного результата.

Подготовила Светлана Цыганкова, Вологодская область

Кстати

В школьных столовых на Ямале подают и оленину, и бруснику.

Местная экологически чистая, вкусная и полезная оленина составляет сегодня почти половину мясного рациона школьников на Ямале. Настоящую революцию в питании власти затеяли два года назад. На тот момент олениной питались в основном в школьных интернатах, где живут и учатся дети коренных северян, - ненцы и ханты. Для них при составлении меню учитывались природно-климатические условия, национальные традиции и местные особенности питания. Сейчас все школы переводятся на питание преимущественно из местных экопродуктов - северной питательной белой рыбы, оленины, лесных ягод - клюквы, брусники, морошки. Это потребовало переобучения поваров, ведь оленину далеко не каждый умеет вкусно готовить. Учитывая предпочтения детей, в школьном меню есть, например, оленьи сосиски, запеченные яблоки с брусникой.

На Ямале считают, что замещение привозного мяса олениной не только позволяет кормить школьников полезным и качественным мясом, но еще поддерживает местных производителей - оленеводов и переработчиков.

- Никаких препятствий при взаимодействии с производителями региона по организации поставок не возникает, они сегодня в полной мере закрывают потребность образовательных учреждений округа в этой полезной продукции, - подчеркнул директор департамента АПК Ямала Виктор Югай.

Он сообщил, что сельскохозяйственные предприятия Ямала в этом году планируют на 20 тонн увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения образования.

Подготовила Елена Мационг, Салехард