Шойгу: С космодрома Плесецк будет проводиться до 20 пусков ракет "Ангара"

Космодром Плесецк с 2025 года сможет выполнять до 20 пусков ракет-носителей "Ангара" в год, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, такое количество пусков позволит обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе.

Шойгу подчеркнул, что с космического ракетного комплекса "Ангара" возводимого на космодроме Плесецк с 2025 году, будут проводиться запуски ракет-носителей легкого и тяжелого классов. В состав универсального стартового комплекса, готовность которого проверял Шойгу, входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

В состав космического ракетного комплекса "Ангара" входят универсальный стартовый комплекс и семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Кроме того, космический ракетный комплекс включает в себя технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура.

Новое семейство ракет использует экологически чистые компоненты топлива. Было проведено два запуска с космодрома Плесецк. В космос отправилась легкая "Ангара-1.2ПП", которая стартовала в июле 2014 года, и тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.