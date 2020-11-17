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17.11.2020 23:22
Рубрика: Происшествия

СК отказался платить 3,6 млн рублей за мониторинг СМИ и соцсетей

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России отозвал свою заявку с сайта госзакупок, по итогам которой ведомство планировало заключить очередной контракт на мониторинг СМИ, интернета и соцсетей. Такой шаг, как сообщается в ведомственном Telegram-канале, связан с "оптимизацией и сокращением расходов бюджетных средств".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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Ранее мониторинговые компании, которые выигрывали тендер, в ежедневном режиме помогали следователям находить в информационном пространстве поводы для проведения доследственных проверок. По итогам которых зачастую впоследствии возбуждались уголовные дела.

Впрочем, в СКР обещают не прекращать эту работу, а проводить ее в будущем собственными силами. "Работа управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России по выявлению в информпространстве сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о нарушениях прав граждан будет продолжена", - заверили в СК России.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет объявил конкурс на организацию мониторинга СМИ и блогов в поисках новостей о своей работе. Согласно данным на сайте госзакупок, на эти цели ведомство готово было потратить 3,6 млн рублей. По условиям госконтракта, исполнитель должен был ежедневно искать новости о Следственном комитете, его руководстве, а также по "иным темам", в общей сложности в 41 тыс. изданий и 800 млн аккаунтов социальных медиа.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет

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