СК отказался платить 3,6 млн рублей за мониторинг СМИ и соцсетей

Ранее мониторинговые компании, которые выигрывали тендер, в ежедневном режиме помогали следователям находить в информационном пространстве поводы для проведения доследственных проверок. По итогам которых зачастую впоследствии возбуждались уголовные дела.

Впрочем, в СКР обещают не прекращать эту работу, а проводить ее в будущем собственными силами. "Работа управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России по выявлению в информпространстве сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о нарушениях прав граждан будет продолжена", - заверили в СК России.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет объявил конкурс на организацию мониторинга СМИ и блогов в поисках новостей о своей работе. Согласно данным на сайте госзакупок, на эти цели ведомство готово было потратить 3,6 млн рублей. По условиям госконтракта, исполнитель должен был ежедневно искать новости о Следственном комитете, его руководстве, а также по "иным темам", в общей сложности в 41 тыс. изданий и 800 млн аккаунтов социальных медиа.