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17.11.2020 11:26
Рубрика: Происшествия

СК приступил к расследованию хищений в "Ринвестбанке"

Текст: Наталья Козлова
Хищение огромной суммы - больше миллиарда рублей - в "Ринвестбанке" расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка - Владимир Романов - создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников.

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За два года (в 2015-2016 годах) члены этой группы обманом должностных лиц ООО РИКБ "Ринвестбанк", уполномоченных на распоряжение имуществом кредитной организации, обеспечили выдачу 15-ти юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности и контролируемым Чернышовой, заведомо невозвратных кредитов. Общая сумма таких кредитов - более 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги и были украдены.

В СК эти действия квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. И предъявили всем перечисленным гражданам соответствующее обвинение.

Петренко подчеркнула, что Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Скрывшийся от органов следствия Ганеев объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Чернышовой, которая активно помогала следствию, дали подписку о невыезде. Кстати, ей также предъявлено обвинение в присвоении и растрате и в совершении мошенничества в отношении имущества других банков ("БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" и МОССТРОЙЭКОНОМБАНК").

В СК говорят, что ищут еще участников этой аферы.

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