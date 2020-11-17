Сотрудникам тюрем увеличат предельный возраст службы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий предельный возраст службы для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня некомплект в Федеральной службе исполнения наказаний составляет 10,7 процента, или около 24,1 тысячи человек.

"В этих условиях приобретает особую актуальность бережное отношение к опытным кадрам, желающим продолжить службу", - подчеркивает он. Для сотрудников, имеющих специальные звания майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, а также замещающих должности среднего начальствующего состава, максимальный возраст нахождения на службе поднимается до 55 лет.

Для полковников внутренней службы предельный возраст нахождения на службе увеличат до 60 лет вместо предусмотренных сегодня 55 лет. При этом для всех сотрудников, в том числе младшего состава, появляется возможность продлевать контракты сверх предельного возраста: еще на срок до пяти лет.

"Также вводится норма, позволяющая сотрудникам, имеющим ученую степень и занимающим должности в образовательных или научно-исследовательских учреждениях ФСИН, служить до 65 лет. Предлагаемые нормы позволят сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе опытные кадры.

Прогнозируется, что в течение пяти лет смогут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста более 13 тысяч человек", - отметил Владимир Груздев.