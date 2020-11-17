Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом

Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны. Он внесен в повестку пленарного заседания, опубликованную на сайте палаты.

Докладчиками по вопросу выступят полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета по международным делам Константин Косачев и глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Предыдущее рассмотрение такого вопроса в Совфеде состоялось 30 сентября 2015 года. Тогда сенаторы дали разрешение главе государства на использование российских войск в Сирии на основании официального запроса властей арабской республики.

Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории РФ относится к ведению Совета Федерации на основании статьи 102 Конституции РФ.